07.12.2021 13:10 Рита Парфенова

В Харькове проверяют сеть автозаправок

Внеплановую проверку ООО «СОКАР ПЕТРОЛЕУМ» начали специалисты Главного управления Гоструда на Харьковской области.





Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГУ Гоструда в Харьковской области, основанием для внеплановой проверки указанного субъекта хозяйствования стало поручение Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля от 11 марта 2021 года.



На объектах сети Сокар будут проверены соблюдение требований законодательных и нормативно-правовых актов по охране труда и промышленной безопасности.



На данный момент в Харькове раюотают шесть АЗС «СОКАР ПЕТРОЛЕУМ», расположенных:

на ул. Бучмы, 15

на ул. Коломенской, 4 А

на Московском проспекте, 109 А

на ул. Марьинской, 2-Б

на ул. Отакара Яроша (перекресток с ул. Клочковской)

на ул. Москалевской, 131а



По результатам проведенного внепланового мероприятия будет составлен акт проверки и вручены обязательные для выполнения предписания, указали в ГУ Гоструда.



Напомним, ранее сообщалось, то внеплановое инспектирование ожидает ряд харьковских АЗС.