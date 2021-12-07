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07.12.2021  13:10   Рита Парфенова

В Харькове проверяют сеть автозаправок

Внеплановую проверку ООО «СОКАР ПЕТРОЛЕУМ» начали специалисты Главного управления Гоструда на Харьковской области.

Начата внеплановая проверка сети СОКАР ПЕТРОЛЕУМ. Новости Харькова

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГУ Гоструда в Харьковской области, основанием для внеплановой проверки указанного субъекта хозяйствования стало поручение Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля от 11 марта 2021 года.

На объектах сети Сокар будут проверены соблюдение требований законодательных и нормативно-правовых актов по охране труда и промышленной безопасности.

На данный момент в Харькове раюотают шесть АЗС «СОКАР ПЕТРОЛЕУМ», расположенных:

  • на ул. Бучмы, 15
  • на ул. Коломенской, 4 А
  • на Московском проспекте, 109 А
  • на ул. Марьинской, 2-Б
  • на ул. Отакара Яроша (перекресток с ул. Клочковской)
  • на ул. Москалевской, 131а


По результатам проведенного внепланового мероприятия будет составлен акт проверки и вручены обязательные для выполнения предписания, указали в ГУ Гоструда.

Напомним, ранее сообщалось, то внеплановое инспектирование ожидает ряд харьковских АЗС.

Источник:   ГУ Гоструда в Харьковской области
 Тэги:  азс, харьков
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