В Харькове проверяют сеть автозаправок

Внеплановую проверку ООО «СОКАР ПЕТРОЛЕУМ» начали специалисты Главного управления Гоструда на Харьковской области.
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГУ Гоструда в Харьковской области, основанием для внеплановой проверки указанного субъекта хозяйствования стало поручение Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля от 11 марта 2021 года.
На объектах сети Сокар будут проверены соблюдение требований законодательных и нормативно-правовых актов по охране труда и промышленной безопасности.
На данный момент в Харькове раюотают шесть АЗС «СОКАР ПЕТРОЛЕУМ», расположенных:
По результатам проведенного внепланового мероприятия будет составлен акт проверки и вручены обязательные для выполнения предписания, указали в ГУ Гоструда.
Напомним, ранее сообщалось, то внеплановое инспектирование ожидает ряд харьковских АЗС.
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