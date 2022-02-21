В трех районах Харькова отключат отопление 21 февраля: адреса

Подача отопления в части домов Киевского, Холодногорского и Шевченковского районов Харькова временно прекращена в понедельник, 21 февраля.
Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Харьковские тепловые сети", передает РЕДПОСТ.
В Киевском районе для устранения дефектов трубопровода по улице Сумской, 86 отключат отопление 21 февраля до 23:00 по адресам:
В Холодногорском районе для устранения дефектов трубопровода отключат отопление 21 февраля до 19:00 по адресам:
В Шевченковском районе для устранения дефектов трубопровода отключат отопление 21 февраля до 10:00 по адресам:
Напомним, по вопросам, связанным с отоплением и горячим водоснабжением, жители города Харькова могут звонить на телефон круглосуточного многоканального колл-центра: 341-41-40, а также в районные филиалы КП «Харьковские тепловые сети». Кроме того, харьковчане могут подать заявки в городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62».
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