21.02.2022 09:39 Рита Парфенова

В трех районах Харькова отключат отопление 21 февраля: адреса

Подача отопления в части домов Киевского, Холодногорского и Шевченковского районов Харькова временно прекращена в понедельник, 21 февраля.



Фото из открытых источников

Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Харьковские тепловые сети", передает РЕДПОСТ.

В Киевском районе для устранения дефектов трубопровода по улице Сумской, 86 отключат отопление 21 февраля до 23:00 по адресам:

перв. Дизайнерский, 2;

ул. Алчевских, 17, 23, 25А, 27, 27Б, 37, 49, 50А, 25, 48А;

ул. Веснина, 2, 2А; вул. Гаршина, 3, 4, 5/7, 6, 8;

ул. Свободы, 11/13, 12/16;

ул. Каразина, 1, 13, 15, 17, 2Б, 4, 6, 7/9, 8;

ул. Костомаровская, 13, 14, 15/17, 16, 18, 2, 3, 5/7, 6;

ул. Маяковсого, 11, 15, 22, 22А, 5, 8;

ул. Мироносицкая, 32, 34, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 54А, 54Б, 54В, 57, 57А, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81/85, 81А, 82, 87, 88, 89, 91, 93, 93А, 95, 97, 99, 47А;

ул. Ярослава Мудрого, 1, 11, 17, 3, 3/5, 5, 6/8, 7;

ул. Пушкинская, 79, 79 К4, 79/1, 79/2;

ул. Сумская, 100, 106, 108, 110, 110А, 112, 114, 116, 118, 118/12, 120, 122, 124, 124А, 126, 128, 128А, 68, 74, 76, 78, 80, 80А, 82, 82А, 84, 84/2, 86, 88, 92, 94, 96А, 98, 102;

ул. Чернышевская, 38, 45, 45А, 46, 47/49, 48, 49, 52, 56, 61, 63, 65, 67, 67/19, 69, 74, 76, 77, 78, 80А, 82/12, 84, 85, 85/14, 86, 88, 90, 95, 97, 47



В Холодногорском районе для устранения дефектов трубопровода отключат отопление 21 февраля до 19:00 по адресам:

ул. Баррикадная, 26;

ул. Ильинская, 27/29, 40, 41, 46, 57, 59, 61, 63, 65, 68, 72, 35;

ул. Кандаурова, 3;

ул. Петра Болбочана, 46, 48, 49, 50, 59, 63, 67А, 69;

ул. Озерянская, 3, 5;

ул. Подлесная, 9;

ул. Полтавский Шлях, 110, 114, 118, 126, 128, 130/132, 144;

ул. Тереховская, 1, 7/9, 8;

ул. Волонтерская, 1, 21, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 57;

пер. Владимира Усенко, 2



В Шевченковском районе для устранения дефектов трубопровода отключат отопление 21 февраля до 10:00 по адресам:

пр. Победы, 66Е, 66Д, 66З, 66К, 66І, 66Л, 66М, 66Н, 66О, 66П, 66Р;

пр. Людвига Свободы, 50, 50А, 50Б, 50В

Напомним, по вопросам, связанным с отоплением и горячим водоснабжением, жители города Харькова могут звонить на телефон круглосуточного многоканального колл-центра: 341-41-40, а также в районные филиалы КП «Харьковские тепловые сети». Кроме того, харьковчане могут подать заявки в городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62».