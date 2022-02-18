18.02.2022 12:20 Виталий Хиневич

Стали известны дни, когда харьковчане могут вакцинироваться в ТРЦ

Вакцинация будет проходить в торгово-развлекательных центрах города.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент охраны здоровья Харьковского городского совета.

Сообщается, что пункты вакцинации в харьковских ТРЦ будут работать в следующие дни:

ТРЦ "Украина"-19,20,26,27 февраля;

ТРЦ "Дафи"-19, 20, 26, 27 февраля;

ТРЦ "Караван"-19, 20, 26, 27 февраля;

ТРЦ "Аве Плаза"-21, 22, 23, 24, 25, 28 февраля;

ТРЦ "Экватор" по бульвару Грицевца 2-а-19, 22, 24, 26 февраля.

Напомним, в апреле 2022 года вакцинированные граждане старше 60 лет могут подавать заявку на получение бесплатного смартфона от государства.