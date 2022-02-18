18.02.2022 12:03 Илья Романов

Осторожно, тонкий лед! Харьковские спасатели вышли в рейды (фото)

Незнание элементарных правил безопасного поведения на льду – причины печальных и порой трагических последствий.



Фото: Василий Голосный

Корреспондент портала РЕДПОСТ выяснил как не допустить опасной ситуации зимой на водоёме, лед какой толщины считается опасным и что делать, если он треснул под вами и вы оказались в воде.

"На водоёмах Харькова уже оттепель из-за ежедневных температурных скачков. Поэтому мы уже можем наблюдать, что лёд стал намного тоньше и есть опасность. И здесь в зоне риска рыбаки, любители покататься на коньках и на лыжах по заснеженным водоёмам. Небезопасная толщина льда не меньше 7 сантиметров для одного человека. Для группы людей - 25-30 сантиметров", - рассказала специалист 27-ой пожарно-спасательной части Харькова Ирина Загурская.

Определить безопасен ли лёд можно и по его окраске. Он должен быть зеленовато-синего цвета, говорят спасатели. Однако нельзя проверять толщину льда ударами ноги, чтобы он не треснул.

Каждый день спасатели проводят рейды на водоёмах города, где предупреждают любителей зимней рыбалки про опасность, которую несёт тонкий лёд.

"Мы рассказываем им правила поведения на льду, раздаём специальные информационные буклеты, где написано, что делать. И мы в очередной раз просим людей просто не выходить на лёд и не рисковать своей жизнью", - рассказала специалист 27-ой пожарно-спасательной части Харькова Ирина Загурская.

Для спасения человека сотрудники ГСЧС используют надувные лодки и "конец Александрова". По льду лучше добираться ползком, максимально распределив свой весь по площади льда.

"После спасения человека мы обязательно вызываем бригаду скорой и неотложной помощи. Потому что тонувший мог получить как обморожения так и гипотермию", - рассказал начальник караула 9-й пожарно-спасательной части Александр Гужва.

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