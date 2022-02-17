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17.02.2022  13:06   Виталий Хиневич

Украинцы не смогут продать "єСмартфон", полученный за вакцинацию

В апреле 2022 года вакцинированные граждане старше 60 лет могут подавать заявку на получение бесплатного смартфона от государства.

Смартфон
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "UA.NEWS".
 
По словам замминистра цифровой трансформации Алексея Выскуба, бесплатные смартфоны помогут мотивировать жителей Украины пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Более того, проект сможет расширить покрытие услуг «Дія» среди населения.
 
Гаджеты начнут раздавать летом 2022 года. Пользователи не смогут их продать, так как планируется установка приложения, которое позволит контролировать неизменность пользования устройством.
 
Кроме этого отмечается, что предварительная стоимость смартфона не будет превышать 5 тысяч гривен. SIM-карты карты будут привязаны к паспорту и к мобильному устройству.
 
Участие в проекте планирует принять и Samsung, другая же компания предлагает сделать уникальные смартфоны.
 
Напомним, во время выступления на Diia Summit президент Владимир Зеленский заявил, что вакцинированные старше 60 лет будут получать смартфоны.
 
Источник:   UA.NEWS
 Тэги:  "єсмартфон", вакцинация, харьков
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