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17.02.2022  13:07   

В Харькове задержали наркозакладчика с товаром

Днем 16 февраля на Алексеевке задержан закладчик со значительным количеством наркотических свертков.

Криминал Харьков: на Ахсарова задержали закладчика

В полицию позвонил неравнодушный харьковчанин, передает РЕДПОСТ. Мужчина сообщил, что видел недалеко от улицы Ахсарова подозрительного типа, который что-то прикапывал в кустах.

Патрульные пошли в указанный район, где и обнаружили подходящего под описание мужчину, которого остановили для проверки. Во время общения с правоохранителями тот заметно нервничал. В итоге выдал информацию о том, что имеет при себе 45 зип-пакетов с веществами синтетического происхождения. Эти свертки с наркотическими веществами он распространяет способом так называемых «закладок».

Патрульные передали наркодельца оперативникам, которых вызвали для проведения соответствующих следственных действий на месте задержания. В дальнейшем все обстоятельства происшествия будут устанавливаться следователями.

Напоминаем, что патрульная полиция запустила чат-бот DrugHunters, куда можно сообщать о выявленных наркотических веществах и гражданах, причастных к их сбыту.

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