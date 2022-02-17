17.02.2022 13:30 Виталий Хиневич
В Харькове молодые люди избили мужчину
Злоумышленники напали на мужчину и избили его.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
Сообщается, что 16 февраля около 04:00 в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что по улице Камской неизвестные избивают мужчину, лежащего на земле.
На место происшествия выехал наряд полиции. Правоохранители установили, что двое жителей Харьковской области 16 и 19 лет избили 38-летнего прохожего. Пострадавший с многочисленными травмами был госпитализирован.
По данному факту следователем информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам может грозить лишение свободы от 5 до 8 лет.
Напомним, ранее к правоохранителям обратился мужчина, работник почтового отделения по проспекту Науки. Гражданин рассказал полицейским, что двое неизвестных выхватили у него из рук
почтовую посылку. После содеянного правонарушения скрылись в неизвестном направлении.
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