17.02.2022 13:30 Виталий Хиневич

В Харькове молодые люди избили мужчину

Злоумышленники напали на мужчину и избили его.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Сообщается, что 16 февраля около 04:00 в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что по улице Камской неизвестные избивают мужчину, лежащего на земле.

На место происшествия выехал наряд полиции. Правоохранители установили, что двое жителей Харьковской области 16 и 19 лет избили 38-летнего прохожего. Пострадавший с многочисленными травмами был госпитализирован.

Читайте также: В Харькове пьяный мужчина напал с ножом на бригаду медиков

По данному факту следователем информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам может грозить лишение свободы от 5 до 8 лет.

Напомним, ранее к правоохранителям обратился мужчина, работник почтового отделения по проспекту Науки. Гражданин рассказал полицейским, что двое неизвестных выхватили у него из рук почтовую посылку. После содеянного правонарушения скрылись в неизвестном направлении.