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17.02.2022  13:30   Виталий Хиневич

В Харькове молодые люди избили мужчину

Злоумышленники напали на мужчину и избили его.

Нападение
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
 
Сообщается, что 16 февраля около 04:00 в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что по улице Камской неизвестные избивают мужчину, лежащего на земле.
 
На место происшествия выехал наряд полиции. Правоохранители установили, что двое жителей Харьковской области 16 и 19 лет избили 38-летнего прохожего. Пострадавший с многочисленными травмами был госпитализирован.
 
 
По данному факту следователем информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам может грозить лишение свободы от 5 до 8 лет.
 
Напомним, ранее к правоохранителям обратился мужчина, работник почтового отделения по проспекту Науки. Гражданин рассказал полицейским, что двое неизвестных выхватили у него из рук почтовую посылку. После содеянного правонарушения скрылись в неизвестном направлении.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  криминал, нападение, харьков
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