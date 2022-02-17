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17.02.2022  13:36   Евгений Клочко

В Основянском районе Харькова у семьи изъяли двух голодных малолетних детей

Двое малолетних детей были изъяты из семьи правоохранителями, совместно с представителями социальных служб.

Голодных малолетних детей изъяли из семьи в Харькове Голодных малолетних детей изъяли из семьи в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области. 16 февраля в Основянском районе сотрудники ювенальной полиции, совместно с соцработниками и представителем службы по делам детей провели инспекцию по месту жительства неблагополучной семьи. Прибыв на место, они обнаружили двух мальчиков 2 и 4 лет. Дети были голодные и проживали в антисанитарных условиях.
 
Голодных малолетних детей изъяли из семьи в Харькове Голодных малолетних детей изъяли из семьи в Харькове
 
Детей изъяли из семьи и доставили в детскую больницу для медицинского обследования и предоставления, в случае необходимости, медицинской помощи.
 
Инспекторы ювенальной превенции составили административный протокол по ст.184 (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанности по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал, что 7 мая во время патрулирования территории в парке по улице Алчевских работники ювенальной превенции заметили маленькую девочку, которая гуляла сама без присмотра взрослых.
 
Менее чем за час полицейские нашли мать и няню девочки. По их словам, 26-летняя мать оставила ребенка на 51-летнюю няню, которая не досмотрела за ребенком.
 

 

Тэги:  семья, дети, харьков
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