17.02.2022 13:48 Рита Парфенова

ДТП: на проспекте Гагарина остановились троллейбусы (фото)

Тройное ДТП в Харькове создало проблемы движения для электротранспорта в Харькове

Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Вернадского, в районе вокзала «Левада», передает РЕДПОСТ.

Участниками столкновения стали три легковых автомобиля: Volkswagen Caddy, Fiat Uno, Volkswagen Touareg.

Авария создала пробку в районе супермаркерта «Класс» и перегородила дорогу троллейбусам в сторону центра.

Официальная информация о причинах ДТП и сведения о пострадавших уточняются.

Напомним, утром 17 февраля на перекрёстке улицы Лосевской и проспекта Тракторостроителей столкнулись Lanos и фуры MAN. Авария заняла сразу две полосы, что привело к практически мгновенному образованию автомобильной пробки.