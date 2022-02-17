ДТП: на проспекте Гагарина остановились троллейбусы (фото)

Тройное ДТП в Харькове создало проблемы движения для электротранспорта в Харькове
Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Вернадского, в районе вокзала «Левада», передает РЕДПОСТ.
Участниками столкновения стали три легковых автомобиля: Volkswagen Caddy, Fiat Uno, Volkswagen Touareg.
Авария создала пробку в районе супермаркерта «Класс» и перегородила дорогу троллейбусам в сторону центра.
Официальная информация о причинах ДТП и сведения о пострадавших уточняются.
Напомним, утром 17 февраля на перекрёстке улицы Лосевской и проспекта Тракторостроителей столкнулись Lanos и фуры MAN. Авария заняла сразу две полосы, что привело к практически мгновенному образованию автомобильной пробки.
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