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17.02.2022  13:48   Рита Парфенова

ДТП: на проспекте Гагарина остановились троллейбусы (фото)

Тройное ДТП в Харькове создало проблемы движения для электротранспорта в Харькове

ДТП Харьков: на Леваде столкнулись Volkswagen Caddy, Fiat Uno, Volkswagen Touareg

Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Вернадского, в районе вокзала «Левада», передает РЕДПОСТ.

Участниками столкновения стали три легковых автомобиля: Volkswagen Caddy, Fiat Uno, Volkswagen Touareg.

Авария создала пробку в районе супермаркерта «Класс» и перегородила дорогу троллейбусам в сторону центра.

Официальная информация о причинах ДТП и сведения о пострадавших уточняются.

Напомним, утром 17 февраля на перекрёстке улицы Лосевской и проспекта Тракторостроителей столкнулись Lanos и фуры MAN. Авария заняла сразу две полосы, что привело к практически мгновенному образованию автомобильной пробки.

ДТП Харьков: на Леваде столкнулись Volkswagen Caddy, Fiat Uno, Volkswagen Touareg

Тэги:  дтп, харьков
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