18.02.2022 12:35 Валерия Кононова

Королева Елизавета выпустила парфюм для собак

Всемирно известная любительница корги выпустила парфюм для собак.

Духи Happy Hounds Dog пока что не выпущены в продажу, однако уже известно, что их разработчиком стала компания Norfolk Natural Living. Приобрести известный еще до появления на рынке парфюм в скором времени можно будет в магазине Sandringham Estate, а стоимость продукта будет равна почти 14 долларам, это 9,99 фунтов и 385,5 грн.

Согласно британскому изданию The Sun , запах будет напоминать прогулку по побережью. Парфюмер же немного уточнил такой метафоричный запах и сказал, что это богатый мускусный аромат с цитрусовыми нотами бергамота.

Применение парфюма для собак крайне просто – обрызгать им питомца после купания. Также изготовители уточняют, что продукт используется как для кобелей, так и для сучек, ведь он – унисекс.

Напомним, в Харькове прошла выставка собак всех пород "Зимний Кубок Мэра Харькова".