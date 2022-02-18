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18.02.2022  12:35   Валерия Кононова

Королева Елизавета выпустила парфюм для собак

Всемирно известная любительница корги выпустила парфюм для собак.

Парфюм для собак выпустила королева Елизавета
 
Духи Happy Hounds Dog пока что не выпущены в продажу, однако уже известно, что их разработчиком стала компания Norfolk Natural Living. Приобрести известный еще до появления на рынке парфюм в скором времени можно будет в магазине  Sandringham Estate, а стоимость продукта будет равна почти 14 долларам, это 9,99 фунтов и 385,5 грн. 
 
Согласно британскому изданию The Sun, запах будет напоминать прогулку по побережью. Парфюмер же немного уточнил такой метафоричный запах и сказал, что это богатый мускусный аромат с цитрусовыми нотами бергамота.
 
Применение парфюма для собак крайне просто – обрызгать им питомца после купания. Также изготовители уточняют, что продукт используется как для кобелей, так и для сучек, ведь он – унисекс.
 
Напомним, в Харькове прошла выставка собак всех пород "Зимний Кубок Мэра Харькова".
 
Тэги:  духи, парфюм, собаки, харьков
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