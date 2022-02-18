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18.02.2022  12:45   Ирина Круглова

Изменения муниципального маршрута №70 оказались пилотными

В четверг, 17 февраля, автобусы "Karsan" маршрута №70 курсировали через станцию метро Индустриальная, но с 18 февраля схему движения вернули в первоначальный вид.

Автобус
 
Как сообщили корреспонденту РЕДПОСТ в КП "Троллейбусное депо №2", изменения маршрута были пилотными, водители обкатали новое направление, но его решили не вводить на постоянной основе.
 
Изначально маршрут №70 с первого дня пустили с измененной  схемой движения, чтобы жителям Горизонта было удобно доезжать к поликлинике №9 без пересадок. Поэтому другие изменения решили не вводить. 
 
Напомним, ранее сообщалось, что Салтовский маршрут стал работать без выходных, роганский – заезжать на терминал возле метро «Индустриальная».
 
Тэги:  транспорт, харьков
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