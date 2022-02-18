18.02.2022 12:45 Ирина Круглова

Изменения муниципального маршрута №70 оказались пилотными

В четверг, 17 февраля, автобусы "Karsan" маршрута №70 курсировали через станцию метро Индустриальная, но с 18 февраля схему движения вернули в первоначальный вид.

Как сообщили корреспонденту РЕДПОСТ в КП "Троллейбусное депо №2", изменения маршрута были пилотными, водители обкатали новое направление, но его решили не вводить на постоянной основе.

Изначально маршрут №70 с первого дня пустили с измененной схемой движения, чтобы жителям Горизонта было удобно доезжать к поликлинике №9 без пересадок. Поэтому другие изменения решили не вводить.

Напомним, ранее сообщалось, что Салтовский маршрут стал работать без выходных, роганский – заезжать на терминал возле метро «Индустриальная».