Изменения муниципального маршрута №70 оказались пилотными

В четверг, 17 февраля, автобусы "Karsan" маршрута №70 курсировали через станцию метро Индустриальная, но с 18 февраля схему движения вернули в первоначальный вид.
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Избегайте спонтанных поступков и споров: вам вряд ли удастся кого-либо переубедить. Действуйте медленно, но наверняка, и вы добьетесь успеха.
Последний рабочий день недели начнется пасмурно, только в вечеру тучи разойдутся. Будет дождливо и тепло, днем усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Ежегодно 18 февраля отмечается День батарейки.
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