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18.02.2022  13:00   Виталий Хиневич

В Харьковской области разыскивали подростка, который не вернулся домой

О пропаже 15-летнего сына заявила мать.

Поиски ребенка
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
 
Сообщается, что 17 февраля около 19:00 в отделение полиции города Изюм поступило сообщение о пропаже подростка. Женщина заявила, что ее 15-летний сын час назад ушел гулять с друзьями и не вернулся домой.
 
Дома между ними возник конфликт, на телефонные звонки ребенок не отвечал. Правоохранители тщательно проверили места, где мог находиться мальчик, а также железнодорожный и автобусный вокзал.
 
 
В течение часа молодого человека нашли сотрудники Изюмского районного управления полиции. Мальчик объяснил, что поругался с матерью и пошел прогуляться. На телефонные звонки не желал отвечать.
 
С подростком и его родителями были проведены профилактические беседы.
 
Напомним, ранее в Харькове нашли 11-летнюю девочку, которая ушла из дома и не вернулась.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  происшествие, харьков
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