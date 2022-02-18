18.02.2022 13:00 Виталий Хиневич
В Харьковской области разыскивали подростка, который не вернулся домой
О пропаже 15-летнего сына заявила мать.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
Сообщается, что 17 февраля около 19:00 в отделение полиции города Изюм поступило сообщение о пропаже подростка. Женщина заявила, что ее 15-летний сын час назад ушел гулять с друзьями и не вернулся домой.
Дома между ними возник конфликт, на телефонные звонки ребенок не отвечал. Правоохранители тщательно проверили места, где мог находиться мальчик, а также железнодорожный и автобусный вокзал.
В течение часа молодого человека нашли сотрудники Изюмского районного управления полиции. Мальчик объяснил, что поругался с матерью и пошел прогуляться. На телефонные звонки не желал отвечать.
С подростком и его родителями были проведены профилактические беседы.
Напомним, ранее в Харькове нашли 11-летнюю девочку, которая ушла из дома
и не вернулась.
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