18.02.2022 13:00 Виталий Хиневич

В Харьковской области разыскивали подростка, который не вернулся домой

О пропаже 15-летнего сына заявила мать.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Сообщается, что 17 февраля около 19:00 в отделение полиции города Изюм поступило сообщение о пропаже подростка. Женщина заявила, что ее 15-летний сын час назад ушел гулять с друзьями и не вернулся домой.

Дома между ними возник конфликт, на телефонные звонки ребенок не отвечал. Правоохранители тщательно проверили места, где мог находиться мальчик, а также железнодорожный и автобусный вокзал.

В течение часа молодого человека нашли сотрудники Изюмского районного управления полиции. Мальчик объяснил, что поругался с матерью и пошел прогуляться. На телефонные звонки не желал отвечать.

С подростком и его родителями были проведены профилактические беседы.

Напомним, ранее в Харькове нашли 11-летнюю девочку, которая ушла из дома и не вернулась.