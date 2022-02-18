18.02.2022 13:20 Виталий Хиневич

Житель Харьковской области нелегально отправлял за границу комплектующие для оружия

Мужчина нелегально отправлял посылки с комплектующими для оружия.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

Сообщается, что 54-летний мужчина с помощью международного сервиса почтовых отправлений незаконно отправлял комплектующие к огнестрельному оружию за границу.

Для сокрытия незаконной деятельности в накладных гражданин указывал недостоверную информацию.

В ходе досудебного расследования выявлено несколько фактов контрабанды и предотвращено отправление за границу 16 посылок с комплектующими к огнестрельному нарезному оружию. Во время обысков были изъяты запчасти оружия, электронная техника и другие вещественные доказательства.

Если вину злоумышленника докажут ему может грозить лишение свободы сроком от 3 до 8 лет.

Напомним, гражданин Украины пытался провезти через таможню крупную сумму в валюте, однако не захотел декларировать ее.