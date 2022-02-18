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18.02.2022  13:20   Виталий Хиневич

Житель Харьковской области нелегально отправлял за границу комплектующие для оружия

Мужчина нелегально отправлял посылки с комплектующими для оружия.

комплектующие
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.
 
Сообщается, что 54-летний мужчина с помощью международного сервиса почтовых отправлений незаконно отправлял комплектующие к огнестрельному оружию за границу. 
 
Для сокрытия незаконной деятельности в накладных гражданин указывал недостоверную информацию.
 
 
В ходе досудебного расследования выявлено несколько фактов контрабанды и предотвращено отправление за границу 16 посылок с комплектующими к огнестрельному нарезному оружию. Во время обысков были изъяты запчасти оружия, электронная техника и другие вещественные доказательства.
 
Если вину злоумышленника докажут ему может грозить лишение свободы сроком от 3 до 8 лет.
 
Напомним, гражданин Украины пытался провезти через таможню крупную сумму в валюте, однако не захотел декларировать ее.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  криминал, харьков
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