    
Главная Новости Харькова Дороги и транспорт Лига Европы 2022: результаты матчей 1/16 финала
18.02.2022  13:00   Валерия Кононова

Лига Европы 2022: результаты матчей 1/16 финала

Стартовые матчи 1/16 финала уже прошли. Не смотря на отсутствие украинских команд, в игре есть впечатляющие моменты.

Лига Европы 2022: результаты матчей 1\16 финала
 
Самым обсуждаемым в этом сезоне стал матч Барселона – Наполи. Команда Барселоны не смогла выйти из группы. И хотя украинских команд в Лиге уже нет, украинские тренера все еще продолжают борьбу. Шериф Венедуба выиграл первый матч плей-офф со счетом 2:0 против Браги. Также в плей-офф Атланта выиграла у Олимпиакос. В команде Атланты играл Руслан Малиновский. Также он признан лучшим футболистом Украины в 2014 году. 
 
Украинец Андрей Ярмоленко выступает в роли нападающего полузащитника. Он играет в команде Англии «Вест Хэм Юнайтед». Команда находится уже в в 1/8 финала.
 
Общие результаты прошедших матчей: 
 
  • Барселона – Наполи – 1:1
  • Боруссия Д – Рейнджерс – 2:4
  • Зенит – Бетис – 2:3
  • Шериф – Брага – 2:0
  • Аталанта – Олимпиакос – 2:1
  • Порту – Лацио – 2:1
  • Лейпциг – Реал Сосьедад – 2:2
  • Севилья – Динамо Загреб – 3:1

Ранее мы писали про рейтинг самых дорогих футболистов СНГ на 2021 год.

Тэги:  футбол, лига европы, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.02 Спорт "Winter Cup 2022": «Металлист» уверенно обыграл «Верес» 08.02 Спорт «Металлист» сыграл вничью в контрольном матче на сборах в Турции 07.02 Спорт У харьковского "Металлиста" - новый бразильский легионер
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 