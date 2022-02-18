18.02.2022 13:00 Валерия Кононова

Лига Европы 2022: результаты матчей 1/16 финала

Стартовые матчи 1/16 финала уже прошли. Не смотря на отсутствие украинских команд, в игре есть впечатляющие моменты.

Самым обсуждаемым в этом сезоне стал матч Барселона – Наполи. Команда Барселоны не смогла выйти из группы. И хотя украинских команд в Лиге уже нет, украинские тренера все еще продолжают борьбу. Шериф Венедуба выиграл первый матч плей-офф со счетом 2:0 против Браги. Также в плей-офф Атланта выиграла у Олимпиакос. В команде Атланты играл Руслан Малиновский. Также он признан лучшим футболистом Украины в 2014 году.

Украинец Андрей Ярмоленко выступает в роли нападающего полузащитника. Он играет в команде Англии «Вест Хэм Юнайтед». Команда находится уже в в 1/8 финала.

Общие результаты прошедших матчей:

Барселона – Наполи – 1:1

Боруссия Д – Рейнджерс – 2:4

Зенит – Бетис – 2:3

Шериф – Брага – 2:0

Аталанта – Олимпиакос – 2:1

Порту – Лацио – 2:1

Лейпциг – Реал Сосьедад – 2:2

Севилья – Динамо Загреб – 3:1

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