Лига Европы 2022: результаты матчей 1\16 финала

Стартовые матчи 1/16 финала уже прошли. Не смотря на отсутствие украинских команд, в игре есть впечатляющие моменты.
Ранее мы писали про рейтинг самых дорогих футболистов СНГ на 2021 год.
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Избегайте спонтанных поступков и споров: вам вряд ли удастся кого-либо переубедить. Действуйте медленно, но наверняка, и вы добьетесь успеха.
Последний рабочий день недели начнется пасмурно, только в вечеру тучи разойдутся. Будет дождливо и тепло, днем усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Ежегодно 18 февраля отмечается День батарейки.
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