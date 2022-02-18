18.02.2022 13:25 Рита Парфенова

Парк Горького в Харькове приглашает на Программу выходного дня

Гостей Центрального парка культуры и отдыха имени Горького ждут музыкальные и развлекательные программы.





Парк Горького приглашает харьковчан провести выходные на свежем воздухе, передает РЕДПОСТ.



По традиции, для детей на Главной сцене пройдет мини-дискотека, а старшее поколение ожидают танцевальные вечера в Ретро-парке.

Суббота, 19 февраля

Праздник выходного дня

Главная сцена

13.00 - 13.45 Мини-дискотека «Красная шапочка»

17.00 – 17.45 Детская развлекательная программа «Мир сказок»

19.00 – 21.00 Танцевальная музыка

Ретро-парк

14.00 – 18.00 Танцевальный вечер

Развлекательный центр

14.00 – 17.00 Творческая мастерская

15.00 – 15.45 Танцевальный батл «Джига-дрыга»

Напомним, парк Горького перешел на зимний режим работы. Аттракционы и развлекательные зоны будут работать на час меньше. Так, в будние дни аттракционы Детского парка работают с 10 до 20:00, а кассы с 10:00 до 19:45. Канатная дорога, развлекательный центр и аттракционы других зон с 11:00 до 21:00, кассы с 11:00 до 20:45. В выходные дни аттракционы Детского парка и канатная дорога с 10:00 до 21:00, кассы до 20:45. Аттракционы других зон и развлекательный центр с 10:00 до 22:00, кассы до 21:45. Такие правила будут действовать вплоть до начала теплого сезона.