Парк Горького в Харькове приглашает на Программу выходного дня

Гостей Центрального парка культуры и отдыха имени Горького ждут музыкальные и развлекательные программы.
Парк Горького приглашает харьковчан провести выходные на свежем воздухе, передает РЕДПОСТ.
По традиции, для детей на Главной сцене пройдет мини-дискотека, а старшее поколение ожидают танцевальные вечера в Ретро-парке.
13.00 - 13.45 Мини-дискотека «Красная шапочка»
17.00 – 17.45 Детская развлекательная программа «Мир сказок»
19.00 – 21.00 Танцевальная музыка
14.00 – 18.00 Танцевальный вечер
14.00 – 17.00 Творческая мастерская
15.00 – 15.45 Танцевальный батл «Джига-дрыга»
Напомним, парк Горького перешел на зимний режим работы. Аттракционы и развлекательные зоны будут работать на час меньше. Так, в будние дни аттракционы Детского парка работают с 10 до 20:00, а кассы с 10:00 до 19:45. Канатная дорога, развлекательный центр и аттракционы других зон с 11:00 до 21:00, кассы с 11:00 до 20:45. В выходные дни аттракционы Детского парка и канатная дорога с 10:00 до 21:00, кассы до 20:45. Аттракционы других зон и развлекательный центр с 10:00 до 22:00, кассы до 21:45. Такие правила будут действовать вплоть до начала теплого сезона.
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