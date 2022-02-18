18.02.2022 13:29 Евгений Клочко

С начала года инспекция по парковке в Харькове выписала штрафов на 1,3 млн грн

С начала текущего года в Харькове нарушители правил остановки, стоянки и парковки пополнили городской бюджет на 1,35 млн грн.



С начала года инспекция по парковке в Харькове выписала штрафов на 1,3 млн грн



Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Инспекцию по парковке Департамента инспекционной работы.

Отмечается, что за полтора месяца 2022 года инспекторы зафиксировали 7,8 тыс. нарушений. В частности, было задукоментировано 5 545 нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств (выписано штрафов на сумму 1 млн 132 тыс. грн) и 2 258 нарушений правил парковки (на сумму 217,8 тыс. грн).

В то же время за январь-февраль прошлого года было зафиксировано 2 387 нарушений правил остановки и стоянки (на сумму 608,7 тыс. грн), а также 2 957 нарушений правил парковки (на сумму 295,7 тыс. грн). Таким образом, согласно показателям текущего года, сумма поступлений в бюджет городской территориальной громады Харькова по сравнению с аналогичными показателями 2021 года возросла на 754,8 тыс. грн.

В инспекции подчеркнули, что в последнее время в городе стало меньше случаев стихийной парковки, что говорит об эффективности работы инспекции.

Напомним, инспекция по парковке изменила график работы и теперь будет работать и в выходные и праздничные дни.