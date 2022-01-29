29.01.2022 11:32 Илья Романов

В Харькове проходит выставка собак всех пород "Зимний Кубок Мэра Харькова" (фото)

Выставка собак «Зимний кубок Мэра Харькова 2022» проходит в спорткомплексе "Локомотив".



РЕДПОСТ

Мероприятия проходят под патронатом Харьковского городского головы Игоря Терехова и будут проходит в течение двух дней 29-30 января.

29 января за «Зимний кубок Мэра Харькова 2022» будут соревноваться 884 участника, а 30 января 967 конкурсантов примут участие в борьбе «Созвездие снежных псов кубок Мэра Харькова 2022».

135 пород со всех стран мира из разных стран посоревнуются за престижный трофей ежегодного зимнего праздника.

Мэр Харькова Игорь Терехов на открытии выставки рассказал нашему корреспонденту, что у него тоже есть собака и он знает какая это ответственность воспитывать таких питомцев

"На эту выставку съехались не только харьковчане, но и участники из других городов. У меня есть тоже собака, поэтому я знаю, сколько души в нее вкладываешь в ее воспитание, сколько душевной теплоты хозяева собак вкладывают в свои х питомцев. Я хочу, чтобы такие выставки были традиционными и они будут такими.", - подчеркнул Игорь Терехов.

Напомним, кинологические соревнования проходят 29-30 января в СК "Локомотив" по адресу ул. Большая Панасовская, 90/1.

Фотогалерея