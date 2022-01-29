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29.01.2022  11:45   Евгений Клочко

На Харьковщине бойцы ГСЧС вытащили из снежных сугробов две бригады "скорой" (видео)

За сутки 28-29 января на Харьковщине чрезвычайники несколько раз помогали водителям, автомобили которых застряли на засыпанных снегом автодорогах.

 
Об этом изданию Харків Times рассказали в пресс-службе ГСЧС Харьковской области области, сообщает РЕДПОСТ.
 
Так, 28 января спасатели получили сообщение о помощи от бригады медиков скорой помощи. Карета "скорой" застряла в снегу в переулке Балакирева в Харькове. С помощью автомобиля 1-й части ГСЧС автомобиль медиков был вытащен из снежных заносов.
 
Еще одну "скорую" деблокировали из снежной ловушки спасатели 57-й части ГСЧС. Событие произошло возле села Мурафа Краснокутской громады около часа ночи 29 января.
 
Напомним, 19 января в течение суток спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС три раза пришли на помощь водителям, забуксовавшим из-за погодных условий.

 

Источник:   Харків Times
 Тэги:  скорая помощь, гсчс, харьков
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