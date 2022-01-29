На Харьковщине бойцы ГСЧС вытащили из снежных сугробов две бригады "скорой" (видео)

29.01.2022 11:45 Евгений Клочко

За сутки 28-29 января на Харьковщине чрезвычайники несколько раз помогали водителям, автомобили которых застряли на засыпанных снегом автодорогах.

Об этом изданию Харків Times рассказали в пресс-службе ГСЧС Харьковской области области, сообщает РЕДПОСТ

Так, 28 января спасатели получили сообщение о помощи от бригады медиков скорой помощи. Карета "скорой" застряла в снегу в переулке Балакирева в Харькове. С помощью автомобиля 1-й части ГСЧС автомобиль медиков был вытащен из снежных заносов.

Еще одну "скорую" деблокировали из снежной ловушки спасатели 57-й части ГСЧС. Событие произошло возле села Мурафа Краснокутской громады около часа ночи 29 января.