На Харьковщине бойцы ГСЧС вытащили из снежных сугробов две бригады "скорой" (видео)

За сутки 28-29 января на Харьковщине чрезвычайники несколько раз помогали водителям, автомобили которых застряли на засыпанных снегом автодорогах.
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Постарайтесь с самого утра держать себя в руках и не вступайте в споры с окружающими – все равно сегодня каждый останется при своем мнении.
Атмосферные фронты северо-западного циклона принесут снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололедицу и сильный ветер западных направлений.
Ежегодно 29 января в Украине отмечается День памяти героев Крут.
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