    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия ДТП на проспекте Науки: в суд передали обвинительный акт
29.01.2022  12:02   Евгений Клочко

ДТП на проспекте Науки: в суд передали обвинительный акт

Материалы дела с обвинительным актом в отношении водителя направлены в Дзержинский суд города Харькова для рассмотрения по сути.

ДТП на проспекте Науки: в суд передали обвинительный акт
 
В пятницу, 28 января в Дзержинский райсуд Харькова был передан обвинительный акт в отношении 34-летнего водителя  автомобиля Toyota Land Cruiser 200. 11 ноября 2021 года на проспекте Науки он совершил наезд на двух подростков, которые переходили проезжую часть по пешехоному переходу.  
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммункации областной полиции.
 
Согласно заключению медиков, в момент совершения ДТП мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.
 
12 ноября задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от 5 до 8 лет.
 
Стоит напомнить, что 24 января Киевский районный суд Харькова выпустил из СИЗО подозреваемого под круглосуточный домашний арест. По информации спикера областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, водителю была изменена мера пресечения на круглосуточный домашний арест сроком на 60 суток. Экспертиза установила у детей повреждение легкой и средней тяжести. Соотвественно статью переквалифицировали ч. 1 ст. 286.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  дтп, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.01 Криминал и происшествия ДТП: Ford улетел в снег на харьковском проспекте (фото, видео) 27.01 Криминал и происшествия Смертельное ДТП под Харьковом: водитель сбил человека и сбежал (фото) 27.01 Криминал и происшествия В Харькове ищут свидетелей ДТП в центре города
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 