29.01.2022 12:02 Евгений Клочко

ДТП на проспекте Науки: в суд передали обвинительный акт

Материалы дела с обвинительным актом в отношении водителя направлены в Дзержинский суд города Харькова для рассмотрения по сути.

В пятницу, 28 января в Дзержинский райсуд Харькова был передан обвинительный акт в отношении 34-летнего водителя автомобиля Toyota Land Cruiser 200. 11 ноября 2021 года на проспекте Науки он совершил наезд на двух подростков , которые переходили проезжую часть по пешехоному переходу.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммункации областной полиции.

Согласно заключению медиков, в момент совершения ДТП мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

12 ноября задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от 5 до 8 лет.

Стоит напомнить, что 24 января Киевский районный суд Харькова выпустил из СИЗО подозреваемого под круглосуточный домашний арест. По информации спикера областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, водителю была изменена мера пресечения на круглосуточный домашний арест сроком на 60 суток. Экспертиза установила у детей повреждение легкой и средней тяжести. Соотвественно статью переквалифицировали ч. 1 ст. 286.