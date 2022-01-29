    
Главная Новости Харькова Медицина NeoCoV: ученые объяснили опасность нового штамма коронавируса для человека
29.01.2022  12:32   Евгений Клочко

NeoCoV: ученые объяснили опасность нового штамма коронавируса для человека

О выявлении нового штамма коронавируса NeoCov заявили китайские ученые.

NeoCoV: ученые объяснили опасность нового штамма коронавируса
 
В научной статье, опубликованной 26 января, они предупредили о риске перехода от животных к человеку этого типа вируса, который ранее был обнаружен у летучих мышей в ЮАР.
 
Штамм NeoCov близок к возбудителю ближневосточной лихорадки MERS, который проникает в клетки организма почти так же, как SARS-CoV-2.
 
Новый штамм NeoCoV пока циркулирует только в популяции летучих мышей, однако имеет схожие принципы проникновения в клетки с коронавирусом SARS-CoV-2 через рецепторы АСЕ2 и потенциально может представлять опасность для человека.
 
 
7 января ученые из Китайской академии наук заявили, что штамм коронавируса «Омикрон» мог произойти не от человека, как предполагалось раньше, а от мышей. Ученые полагают, что изначально грызуны заразились COVID-19 от людей.
 
После этого, предположительно, в течение года в организме мышей вирус начал мутировать. Это привело к «рождению» нового штамма «Омикрон», которым уже заразились люди.
 
Тэги:  neocov, коронавирус, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 