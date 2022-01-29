29.01.2022 12:32 Евгений Клочко

NeoCoV: ученые объяснили опасность нового штамма коронавируса для человека

О выявлении нового штамма коронавируса NeoCov заявили китайские ученые.

В научной статье , опубликованной 26 января, они предупредили о риске перехода от животных к человеку этого типа вируса, который ранее был обнаружен у летучих мышей в ЮАР.

Штамм NeoCov близок к возбудителю ближневосточной лихорадки MERS, который проникает в клетки организма почти так же, как SARS-CoV-2.

Новый штамм NeoCoV пока циркулирует только в популяции летучих мышей, однако имеет схожие принципы проникновения в клетки с коронавирусом SARS-CoV-2 через рецепторы АСЕ2 и потенциально может представлять опасность для человека.

7 января ученые из Китайской академии наук заявили, что штамм коронавируса «Омикрон» мог произойти не от человека, как предполагалось раньше, а от мышей. Ученые полагают, что изначально грызуны заразились COVID-19 от людей.

После этого, предположительно, в течение года в организме мышей вирус начал мутировать. Это привело к «рождению» нового штамма «Омикрон», которым уже заразились люди.