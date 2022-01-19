В Харькове и области спасатели помогали водителям, застрявшим в снежном плену

В течение суток спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС три раза пришли на помощь водителям, забуксовавшим из-за погодных условий.
Ухудшение погодных условий 18 января создало сложности в движении траспорта, передает РЕДПОСТ. Три раза для оказани помощи забуксовавшим водителям вызывали спасателей ГСЧС.
Около двух часов дня 18 января помощь понадобилась фуре грузовик “Volvo” с медицинским кислородом. Автомобиль забуксовал на скользком участке дороги на территории Областного клинического спецдиспансера радиационной защиты населения на ул. Новгородской, 85 в Харькове. Бойцы 1-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС помогли отбуксировать грузовик на безопасный участок дороги.
В этот же день около 23:30 на выезде из села Полковая Никитовка Богодуховского района в снежном заносе застряла карета скорой помощи с травмированным пациентом. На помощь поспешили спасатели 51-й части ГСЧС, которые своим автомобилем повышенной проходимости вытащили скорую на расчищенную дорогу.
Уже утром в 6:36 водитель микроавтобуса Renault Trafic на автодороге Чугуев - Великий Бурлук съехал в кювет и не мог самостоятельно из него выбраться. В салоне авто находилось 5 человек. Им на помощь пришли спасатели 50-й части ГСЧС.
Напомним, в ночь с 28 на 29 декабря, когда выпало 10-20 см снега, подразделения ГСЧС Харьковщины 5 раз вызывались для оказания помощи водителям, застрявшим в снежных намётах.
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