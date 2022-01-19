19.01.2022 08:51 Рита Парфенова
В восьми районах Харькова отключат холодную воду 19 января. Список адресов
В части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Фото из открытых источников
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Киевский район:
-
б-р Мира, 1 (п. №1, стояк) до 20:00 19 января.
Московский район:
-
ул. Гарибальди, 2 (п. №2, стояк) до 11:00 19 января.
Немышлянский район:
-
ул. Ощепкова, 14/2 (п. №4, стояк) до 17:00 19 января,
-
ул. Болонская (ч/с),
-
ул. Петрозаводская (ч/с),
-
ул. Дунайская (ч/с),
-
ул. Балканская (ч/с),
-
пр. Тракторостроителей (ч/с),
-
ул. Краснодарская (ч/с),
-
шоссе Салтовское (ч/с) до 20:00 19 января.
Новобаварский район:
-
ул. Селянская, 76 (п. №1, стояк) до 20:00 19 января.
Основянский район:
-
ул. Вокзальная, 10 (п. №5, стояк) до 18:00 19 января,
-
пл. Героев Небесной Сотни (Руднева), 33 (п. №2, стояк),
-
пер. Основянский (ч/с),
-
ул. Абразумовская (ч/с),
-
пер. Основянский, 31 до 20:00 19 января.
Слободской район:
-
пр. Гагарина, 165 (кор. №1, п. №1, стояк) до 17:00 19 января,
-
ул. Ньютона, 113 (п. №3, стояк) до 20:00 19 января.
Холодногорский район:
-
ул. Большая Панасовская (Котлова), 232 (п. №1, стояк) до 12:00 19 января,
-
ул. Маршала Малиновского, 10/14 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 19 января.
Шевченковский район:
-
ул. Сумская, 53 (стояк),
-
пр. Победы, 72-г (п. №1, стояк),
-
ул. Клочковская, 29,
-
пр. Победы, 72-а,б до 20:00 19 января.
Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 18 января было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0