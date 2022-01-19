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19.01.2022  08:51   Рита Парфенова

В восьми районах Харькова отключат холодную воду 19 января. Список адресов

В части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Киевский район:

  • б-р Мира, 1 (п. №1, стояк) до 20:00 19 января.

Московский район:

  • ул. Гарибальди, 2 (п. №2, стояк) до 11:00 19 января.

Немышлянский район:

  • ул. Ощепкова, 14/2 (п. №4, стояк) до 17:00 19 января,
  • ул. Болонская (ч/с),
  • ул. Петрозаводская (ч/с),
  • ул. Дунайская (ч/с),
  • ул. Балканская (ч/с),
  • пр. Тракторостроителей (ч/с),
  • ул. Краснодарская (ч/с),
  • шоссе Салтовское (ч/с) до 20:00 19 января.

Новобаварский район:

  • ул. Селянская, 76 (п. №1, стояк) до 20:00 19 января.

Основянский район:

  • ул. Вокзальная, 10 (п. №5, стояк) до 18:00 19 января,
  • пл. Героев Небесной Сотни (Руднева), 33 (п. №2, стояк),
  • пер. Основянский (ч/с),
  • ул. Абразумовская (ч/с),
  • пер. Основянский, 31 до 20:00 19 января.

Слободской район:

  • пр. Гагарина, 165 (кор. №1, п. №1, стояк) до 17:00 19 января,
  • ул. Ньютона, 113 (п. №3, стояк) до 20:00 19 января.

Холодногорский район:

  • ул. Большая Панасовская (Котлова), 232 (п. №1, стояк) до 12:00 19 января,
  • ул. Маршала Малиновского, 10/14 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 19 января.

Шевченковский район:

  • ул. Сумская, 53 (стояк),
  • пр. Победы, 72-г (п. №1, стояк),
  • ул. Клочковская, 29,
  • пр. Победы, 72-а,б до 20:00 19 января.

Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 18 января было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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