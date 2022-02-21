21.02.2022 13:20 Виталий Хиневич

Главного бухгалтера государственного предприятия в Харькове подозревают в получении взятки

Пользуясь своим служебным положением, женщина хотела получить неправомерное вознаграждение.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Сообщается, что заявление о неправомерных действиях главного бухгалтера государственного предприятия Харькова поступило правоохранителям 16 февраля.

Следствием установлено, что заявитель намеривался приватизировать комнату, ранее предоставленную государственным предприятием его умершей матери.

Для получения соответствующих документов гражданин обратился к главному бухгалтеру государственного предприятия. Свои «услуги» должностное лицо запросило 1 тысячу долларов.

18 февраля правоохранителям удалось разоблачить 68-летнюю злоумышленницу после получения денежных средств. Если вину женщины докажут ей может грозить лишение свободы сроком до 8 лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, на Харьковщине иностранец за взятку хотел попасть в Украину.

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