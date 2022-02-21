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21.02.2022  13:27   Рита Парфенова

Закрывается проезд по Искринскому переулку в Харькове: причины и сроки

На несколько дней будет закрыт проезд по Искринскому переулку в Харькове


Фото из открытых источников

Движение транспорта по Искринскому переулку ограничат с 8:00 22 февраля до 20.00 24 февраля 2022 года. Запрет касается проезда по участку переулка, ограниченному улицами Искринской и Святодуховской, передает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент инфраструктуры.

Принятые меры связаны с необходимостью проведения Комплексом «Харьковводоснабжения» КП «Харьковводоканал» аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети в районе дома №9 по Искринскому переулку.

В случае необходимости будет организован беспрепятственный проезд специальных автомобилей оперативных служб в жилые и административные дома расположенные на указанной улице.

Напомним, проезд перекрестка Коцарской и Рождественской улиц в районе здания №2/4 по ул. Коцарской ограничен по 31 декабря 2022 года. По информации Департамента инфраструктуры, это связано с реконструкцией фасада здания. Также часть улицы закроют для движения пешеходов. Обойти участок можно с противоположной стороны указанных улиц.

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Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  движение, харьков
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