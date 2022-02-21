21.02.2022 13:49 Илья Романов

В Харьковском зоопарке определились с именем верблюжонка

Право назвать маленького корабля пустыни сотрудники зоопарка предоставили харьковчанам.



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Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский зоопарк, что выбрать имя маленькому питомцу могли все подписчики социальных сетей зоосада.

"Искренне благодарим каждого за активность, креативность, доброту и любовь, которой были пронизаны ваши сообщения. Участие в акции "Выберем кличку вместе" приняли почти полтысячи человек. Из предложенных вариантов зоологи выбрали 7 лучших: Тихон (Тиша), Яша, Каракумчик, Шон, Аладин, Харди и Лаки.

Практически каждый вариант клички сопровождался объяснением. Например, Яша, потому что папа и мама – Саша и Наташа, Лаки, потому что счастливчик жить в лучшем зоопарке, а Харди, потому что означает смелый и содержит часть названия города", - рассказала пресс-секретарь Харьковского зоопарка Жанна Сусло.

И поскольку из таких удивительных кличек выбрать одну было очень сложно, финальный вариант определил случай. Путем лотереи маленькая посетительница Харьковского зоосада поставила торжественную точку в этом вопросе.

"Восьмилетняя Милана выбрала "шарик", в котором находилась кличка Тихон или ласково – Тиша. На празднование месяца со дня рождения наш маленький верблюжонок получил немалый подарок!", - рассказала пресс-секретарь Харьковского зоопарка Жанна Сусло.

Напомним, акция "Свободный вход в Харьковский зоопарк" продлена до 1 марта 2022 года. Каждый желающий имеет возможность посетить Харьковский зоопарк совершенно бесплатно . Единственное условие для свободного входа – документ, удостоверяющий личность, и обязательное наличие одного из "ковидных" сертификатов или результата тестов.

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