    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Харькове две женщины распространяли наркотические вещества
21.02.2022  13:55   Виталий Хиневич

В Харькове две женщины распространяли наркотические вещества

Правоохранители выявили двух женщин, которые распространяли синтетические вещества.

Наркотики
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Патрульную полицию Харьковской области.
 
Сообщается, что 20 февраля вечером во время патрулирования улиц правоохранители заметили двух женщин. Гражданки вели себя подозрительно, что-то прикапывали вблизи лесополосы на улице Деревянко.
 
Полицейские подошли к ним для проверки документов. Во время общения с сотрудниками полиции одна из них призналась,  что имеет наркотические вещества и занимается их распространением. Более того, сообщила, что успела сделать около 20 "закладок".
 
Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. При осмотре вещей следователи обнаружили и изъяли у гражданки 6 свертков с неизвестным веществом синтетического происхождения.
 
Напомним, на станции метро "Проспект Гагарина" задержали наркокурьера с партией психотропов.
 
Читайте также: 
 
 
Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  происшествие, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.02 Криминал и происшествия В Харьковской области сын угрожал матери физической расправой 21.02 Криминал и происшествия На Харьковщине патрульные за выходные выявили десятки пьяных водителей 21.02 Криминал и происшествия Ушел на учебу и не вернулся: на Харьковщине искали подростка
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 