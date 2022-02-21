21.02.2022 13:55 Виталий Хиневич

В Харькове две женщины распространяли наркотические вещества

Правоохранители выявили двух женщин, которые распространяли синтетические вещества.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Патрульную полицию Харьковской области.

Сообщается, что 20 февраля вечером во время патрулирования улиц правоохранители заметили двух женщин. Гражданки вели себя подозрительно, что-то прикапывали вблизи лесополосы на улице Деревянко.

Полицейские подошли к ним для проверки документов. Во время общения с сотрудниками полиции одна из них призналась, что имеет наркотические вещества и занимается их распространением. Более того, сообщила, что успела сделать около 20 "закладок".

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. При осмотре вещей следователи обнаружили и изъяли у гражданки 6 свертков с неизвестным веществом синтетического происхождения.

Напомним, на станции метро "Проспект Гагарина" задержали наркокурьера с партией психотропов.

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