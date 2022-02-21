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21.02.2022  14:10   Евгений Клочко

Будущее наступило: летающие такси скоро выйдут на рынок Юго-Восточной Азии

Компания AirAsia Aviation group планирует запустить 100-сильный парк электрических летающих такси, так как она стремится запустить сервис совместного использования воздушных перевозок в Юго-Восточной Азии.

Летающие такси скоро выйдут на рынок Юго-Восточной Азии
 
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание Hindustantimes.com, авиационная группа заявила, что арендует у Avolon не менее 100 летающих такси.
 
Компания будет использовать самолеты Avolon Vertical Aerospace VX4 в качестве летающих такси для своих воздушных перевозок. Компания также сообщила, что ее первый испытательный полет VX4, как ожидается, состоится в апреле этого года. Обе компании уже подписали ни к чему не обязывающую сделку по этой программе аренды летающего такси.
 
В отчете Reuters утверждается, что Avolon заказала 500 единиц самолетов VX4 у Vertical Aerospace в прошлом году и с тех пор разместила 90 процентов из них у AirAsia, Japan Airlines и бразильских Gol и Grupo Comporte.
 
Электрические самолеты VX4 могут вертикально взлетать и садиться в любом месте, что делает их способными летать в городском пространстве в качестве воздушных такси. Они поставляются с вертолетоподобным экипажем и пассажирской капсулой и шестью наборами двухлопастных винтов..
 
Vertical Aerospace утверждает, что ее самолет VX4 может нести полезную нагрузку 250 кг. Компания также утверждает, что эти самолеты поставляются с мощным аккумуляторным блоком, который посылает энергию на все роторы. Самолет VX4 может летать с максимальной скоростью 80 км / ч, утверждает производитель. Как и обычный вертолет, он может зависать на месте.
 
Эти самолеты могут перевозить до четырех пассажиров и одного пилота. Утверждается, что он имеет дальность полета более 160 км на одном заряде.
 
Говоря о своем сервисе, Тони Фернандес, генеральный директор материнской компании AirAsia Capital A, сказал, что коммерческие операции этих летающих такси могут начаться к 2025 году, а регуляторы в Малайзии и Сингапуре, скорее всего, одобрят операции гораздо быстрее, чем в Индонезии, Таиланде и на Филиппинах.
 
Он также сказал, что услуги совместного использования авиаперевозок можно будет забронировать через мобильное приложение AirAsia и предложить их по доступной цене, как это сделал бюджетный перевозчик для своих регулярных рейсов. Он также добавил, что компания стремится сделать эту услугу доступной для всех.
 
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Источник:   hindustantimes.com
 Тэги:  такси, харьков
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