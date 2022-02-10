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10.02.2022  20:17   Дмитрий Колоней

У Toyota появился "умный" руль, предупреждающий водителя

В компании уверены, что руль поможет повысить безопасность автомобилей.

У Toyota появился "умный" руль, предупреждающий водителя об опасности
 
Как сообщает РЕДПОСТ,  дело в том, что в зависимости от ситуации на дороге руль увеличивается или уменьшается.
 
Система, постоянно наблюдающая за водителем будет реагировать на опасности. К примеру, если он начнет отвлекаться или совершать опасные маневры, ободок руля увеличится и шофер поймет, что что-то идет не так. Предположительно в руль встроен компактный насос для его увеличения. Поэтому любое опасное действие со стороны водителя будет сопровождаться отдачей со стороны авто.
 
 
 
Есть, правда, два момента - вопрос подбора и разработки японцами  спецматериала для обшивания руля из-за постоянного расширение подушки под ним.
 
А с другой - неутешительное предположение специалистов, водители будут просто будут отключать систему и никакого прорыва в автомобильной безопасности не будет.
 
Источник:   Автоэволюция
 Тэги:  toyota, умный руль, харьков, авто, изобретения, новшества
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