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10.02.2022  21:07   Дмитрий Колоней

В Харькове разыскивают насильника девушки: стал известен фоторобот преступника (фото)

Появилась ориентировка на харьковского насильника.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Телеграмм-канал Труха, разыскивается преступник, изнасиловавший 9 февраля 2022 года на улице Ахсарова несовершеннолетнюю девушку.
 
 
Приметы: 25-35 лет, рост 170-180 см, светло-русые волосы, светлая щетина. На левой кисти свежий шрам, похожий на монету. Был одет во все тёмное.
 
 
Кто располагает информацией или узнал человека по фотороботу - звоните 0577059363, 7059300 или 102.
 
Днем 9 февраля в подъезде многоэтажного жилого дома по улице Ахсарова, 3-Г произошло изнасилование 17-летней девочки. Преступление произошло примерно между 13:00-14:00. .
 
Напомним, ранее мы опубликовали приметы преступника, напавшего на девочку.
 
Тэги:  насильник девушки, розыск, харьков, изнасилование, алексеевка, ахсарова
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