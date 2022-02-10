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10.02.2022  21:50   Дмитрий Колоней

ДТП на Окружной: в Харькове разбились три машины, виновник аварии уехал (фото, видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, на окружной - тройная авария. ДТП случилось в районе развязки Песочин. Согласно предварительным данным, виновник аварии - Lanos, который уехал с места аварии. Все живы.
 
 
 
ДТП Харьков: Разбились три машины на Окружной, виновник аварии уехал
 
ДТП Харьков: Разбились три машины на Окружной, виновник аварии уехал
 
ДТП Харьков: Разбились три машины на Окружной, виновник аварии уехал
 
ДТП Харьков: Разбились три машины на Окружной, виновник аварии уехал
 
 
Тэги:  дтп, авария, харьков
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