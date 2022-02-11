11.02.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 11 февраля

Весь день в Харькове будет облачным. Ожидается мокрый снег, дождь.

В пятницу, 11 февраля, в Харькове ожидается аномально теплая погода в результате поступления воздуха с Балканского полуострова и Средиземного моря. Днем местами небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь). На дорогах гололедица. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Подробнее о погоде на 11 февраля

Утром пасмурно, вероятность осадков 19%. Температура воздуха +3°...+4°C (ощущается как -1°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 96%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 59%. Температура воздуха +4°...+6°C (ощущается как +2°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 50%. Температура воздуха +4°...+2°C (ощущается как 0°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 20%. Метеорологи сообщают о повышенной солнечной активности. Геомагнитные колебания усилятся, но в магнитные бури не перерастут.



Народные приметы. Если в этот день на небе молодая луна, то погода этого дня повторится в первой половине следующего месяца.



Погода в этот день часто бывала переменчивой, поэтому о ней говорили: «и теплом приласкает, и морозом отдубасит».



В прежние времена в этот день наши предки слушали лес: если он шумел, они ожидали оттепели.