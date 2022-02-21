21.02.2022 14:21 Рита Парфенова

Тройное ДТП в Харькове: есть пострадавшие (фото)

В ДТП 20 февраля на площади Героев Небесной Сотни пострадали три человека.

Дорожно-транспортное происшествие с травмированными произошло днем на площади Героев Небесной Сотни, 10 в Харькове, передает РЕДПОСТ.



По информации пресс-службы управления Патрульной полиции участниками столкновения стали автомобили «ВАЗ 21093», «Daewoo» и минибус «Renault».



В столкновении пострадали три человека: водитель автомобиля ВАЗ, а также водитель и пассажир автомобиля Daewoo. Медики скорой госпитализировали пострадавших с различными травмами в лечебные учреждения города.





Обстоятельства и причины происшествия устанавливает следственно-оперативная группа полиции.



Напомним, ранее мы писали об авариях из-за гололеда на трассе Харьков-Сумы.



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Источник: Патрульная полиция

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