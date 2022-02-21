    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Тройное ДТП в Харькове: есть пострадавшие (фото)
21.02.2022  14:21   Рита Парфенова

Тройное ДТП в Харькове: есть пострадавшие (фото)

В ДТП 20 февраля на площади Героев Небесной Сотни пострадали три человека.

дтп на площади небесной сотни дтп на площади небесной сотни

Дорожно-транспортное происшествие с травмированными произошло днем на площади Героев Небесной Сотни, 10 в Харькове, передает РЕДПОСТ.

По информации пресс-службы управления Патрульной полиции участниками столкновения стали автомобили «ВАЗ 21093», «Daewoo» и минибус «Renault».

В столкновении пострадали три человека: водитель автомобиля ВАЗ, а также водитель и пассажир автомобиля Daewoo. Медики скорой госпитализировали пострадавших с различными травмами в лечебные учреждения города.

дтп на площади небесной сотни

Обстоятельства и причины происшествия устанавливает следственно-оперативная группа полиции.

Напомним, ранее мы писали об авариях из-за гололеда на трассе Харьков-Сумы.

Читайте также:

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  дтп, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.02 Криминал и происшествия ДТП с кульбитом под Харьковом: выехал на встречку и улетел под откос (фото) 20.02 Криминал и происшествия ДТП: элитный внедорожник врезался и завалил столб в Харькове (видео) 19.02 Криминал и происшествия ДТП: в Харькове Skoda жестко врезалась в Hyundai - момент аварии (фото, видео)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 