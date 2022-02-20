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20.02.2022  18:21   Дмитрий Колоней

ДТП с кульбитом под Харьковом: выехал на встречку и улетел под откос (фото)

Об аварии под Харьковом сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, под Харьковом произошла авария легкового авто. Машину, ехавшую по Безлюдовской трассе, выкинуло на встречную полосу, а затем в кювет. Машина первернулась. укатившись под откос .

Подробностей о том, насколько пострадал водитель, пока нет.

Тэги:  дтп, перевернулся автомобиль, харьков
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