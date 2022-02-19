19.02.2022 09:53 Дмитрий Колоней

Разбитые машины вдоль дороги: под Харьковом много аварий из-за гололеда (видео)

О столкновениях на харьковской трассе сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, на трассе Харьков-Сумы - множество ДТП. Аварии происходят из-за скользкой дороги - гололед. Разбитые машины, это видно на видеозаписи, стоят на обочине. Подробностей о том, насколько пострадали люди в этих в авариях пока нет.

Читайте также: