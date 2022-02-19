Разбитые машины вдоль дороги: под Харьковом много аварий из-за гололеда (видео)

О столкновениях на харьковской трассе сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, на трассе Харьков-Сумы - множество ДТП. Аварии происходят из-за скользкой дороги - гололед. Разбитые машины, это видно на видеозаписи, стоят на обочине. Подробностей о том, насколько пострадали люди в этих в авариях пока нет.
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Фортуна будет щедра на подарки. День удачен для денежных дел и приобретений, причем интуиция может помочь вам в этом больше, чем логика.
В выходные, 19-20 февраля, в Харькове сохранится аномально теплая неустойчивая погода.
Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов отмечается во многих странах 19 февраля.
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