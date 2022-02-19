19.02.2022 09:18 Дмитрий Колоней

Коронавирус приводит людей к неработающим экзотическим диетам - эксперт

Мнение специалистов, почему причудливые диеты все равно популярны.



Фото из открытых источников

Как соощает РЕДПОСТ , годы пандемии, которая привела людей в их гостиные, вызвав бесчисленные часы телевизионных перееданий и стресса, вывели на поверхность новую проблему - избыточный вес, лишние килограммы.

Обращение к причудливым диетам или чисткам может быть заманчивым для тех, кто ищет быстрое решение или резкое падение веса. Но эксперты предостерегают от ответа на призывы приложений и рекламы, которые обещают помочь вам сбросить пандемические фунты, живя своей лучшей жизнью.

"Избегайте их, потому что они не работают и даже могут быть контрпродуктивными",-сказала Шарлотта Марки, профессор психологии в Университете Рутгерса в Камдене, штат Нью-Джерси. "Они могут даже привести к увеличению веса, а не к потере веса".

Даже когда причудливые диеты имеют смысл—например, сосредоточив внимание на сокращении калорий—исследования показывают, что результаты могут быть нелогичными. Употребление меньшего количества калорий может привести к гормональным изменениям, которые стимулируют аппетит и заставляют людей жаждать высококалорийной пищи, согласно исследованиям. Некоторые причуды даже вырезают целые группы продуктов, такие как пшеница, глютен или молочные продукты, которые содержат питательные вещества, необходимые для хорошего здоровья.

В то время как Американская ассоциация сердца и другие организации здравоохранения поощряют поддержание здорового веса, они подчеркивают важность здорового питания по сравнению с модными диетическими причудами или драматическими программами потери веса. Поддерживаемые исследованиями модели здорового питания включают средиземноморскую диету и диетические подходы к остановке гипертонии-или DASH—диету с низким содержанием животных жиров, высоким содержанием клетчатки из фруктов, овощей, орехов и цельного зерна, а также включают постное мясо, рыбу и птицу для белка. Было показано, что эти модели улучшают здоровье сердца и мозга, уменьшают хронические заболевания и помогают людям жить дольше.

Но, несмотря на доказательства, собранные против этого, причудливая диета остается популярной. Исследователи начали исследовать, почему.

Одна из причин заключается в том, что люди, которые следуют этим диетам, могут воспринимать себя более знающими, чем они есть, сказал Кристофер Густафсон, доцент кафедры экономики сельского хозяйства Университета Небраски в Линкольне.

Он возглавил исследование, опубликованное в журнале Appetite в прошлом году, анализируя мотивы людей, следующих безглютеновой диете, у которых не было медицинских причин для этого. Например, люди с целиакией должны удалить глютен из своего рациона, потому что это может привести к повреждению их тонкой кишки. Но в последние годы безглютеновая диета приобрела популярность среди людей без медицинских причин избегать глютена.

Исследование Густафсона показало, что люди без целиакии, которые следовали безглютеновой диете, воспринимали себя более осведомленными, чем люди, которые не были на диете, хотя тесты их объективных знаний показали, что это не так. Люди на диете ошибочно полагали, что это более здоровый способ питания и тот, который поможет им похудеть.

"Самым сильным предиктором того, что люди сидят на этой диете, были те, кто сказал, что провел собственное исследование", - сказал он. "Но нет никаких доказательств того, что причудливые диеты лучше, чем научно проверенные здоровые диеты", например, схемы питания, которым следует средиземноморская диета.

Исследование Густафсона не смотрело на то, где люди получали свою информацию. Но поиск медицинской информации в Интернете, где изобилует дезинформация, стал обычным делом, и, по оценкам, два из трех взрослых делают это, согласно исследованию 2019 года, опубликованному в журнале Public Health Reports. И многочисленные исследования пришли к выводу, что качество этой медицинской информации остается сомнительным.

Одна из причин, по которой люди считают, что причудливые диеты работают, - это мощные маркетинговые кампании, которые говорят им об этом, сказал Марки, который также является директором Центра медицинских наук в Рутгерсе.

"Мы хотим верить, что если мы похудеем, вся наша жизнь улучшится, и это часто является посланием в маркетинге. Это очень упрощенный взгляд на мир. Каждый раз, когда сообщение упрощено и звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, это, вероятно, так".

Существует много финансовых стимулов, чтобы донести это сообщение. По данным аналитической фирмы Research and Markets, мировой рынок продуктов и услуг для похудения был оценен в 254,9 миллиарда долларов в 2021 году и, как ожидается, достигнет 377,3 миллиарда долларов к 2026 году. Федеральная торговая комиссия предупреждает потребителей о покупке того, что продают компании по снижению веса. Советы на веб-сайте агентства включают советы о том, как обнаружить мошенничество и ложные обещания. Красные флаги включают продукты, обещающие потерю веса без диеты или упражнений или утверждающие, что они постоянно снижают вес. Эксперты предлагают эти общие советы о том, когда нужно быть подозрительным: Диета обещает быструю и легкую потерю веса. "Изменение привычек возможно, но это трудно и не быстро", - сказал Марки. "Каждый раз, когда вам говорят, что что-то быстро и легко, это, вероятно, ложь". Вам нужно что-то купить. "Первое, на что я бы обратил внимание, - это если источник информации о новой диете пытается что-то продать", - сказал Густафсон. В рекламе вместо точных данных используется расплывчатый, научно звучащий язык. Марки сказал, что "настоящая наука" выходит за рамки деталей и объяснений и не дает обещаний, которые она не может выполнить. Это означает, что иногда это может выглядеть условно или относиться только к определенным группам людей, которые выиграют от диеты, например, те, чей организм не переносит глютен или молочные продукты. "Настоящая наука сказала бы: "Это может сработать для этих людей при таких обстоятельствах", - сказала она. "Это менее сексуально, но с большей вероятностью будет честным". Одобрения от первого лица от знаменитостей или влиятельных лиц. "Нам нравятся анекдоты, потому что они релевантны и кажутся нам значимыми, но на самом деле они не научны", - сказал Марки. Итак, как вы узнаете, заслуживает ли источник доверия? Густафсон сказал, что люди должны убедиться, что человек, предоставляющий информацию, имеет соответствующие полномочия и опыт, например, связан с авторитетным университетом, исследовательской организацией или публикацией, которая, вероятно, проверила информацию. "Средиземноморская диета-это та, которую многие исследователи определили как здоровый вариант", - сказал он. "Если бы кто-то вышел и провел исследование по этому вопросу, они бы нашли несколько источников, говорящих, что это здоровый вариант. Это не относится к некоторым из этих других диет". Напомним, ранее мы писали о лунной диете 2022 года и лучших днях, чтобы начать худеть.

Читайте также: