В семи районах Харькова отключат холодную воду 19 февраля. Список адресов

ул. Коломенская (п/с),
ул. Бакулина (п/с),
ул. Ляпунова (п/с),
ул. Коломенская, 25, 27,
ул. Шатиловская (Ленина), 23-36/38,
ул. Бакулина, 9/13, 10, 11, 12, 13, 14,
ул. Коломенская, 15,
ул. Шатиловская (Ленина), 1, 3, 5,
ул. 23 августа, 49-а,б,в до 20:00 18.02.22 г.,
пр. Победы, 68-в (п. №1, стояк) до 17:00 19.02.22 г.
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 83-д, имеется до 20:00 18.02.22 г.
Немышлянский район:
шоссе Салтовское, 260 (п. №1) в 17:00 18.02.22 г.
Новобаварский район:
ул. Раднянская (Советская) (ч/с) до 20:00 18.02.22 г.
Основянский район:
ул. Миргородская (п/с),
ул. Основянская (п/с),
ул. Грековская (п/с),
ул. Гордиенковская (п/с),
ул. Елизаветинская (п/с),
ул. Абумовская (п/с),
ул. Сорочинск (п/с),
ул. Новодесятисаженная (п/с),
ул. Стародесятисаженная (п/с),
ул. Свободная (п/с),
ул. Гольдберговская (1 Конной Армии) (п/с),
ул. Валерьяновская (п/с),
въезд Цыгаревский (п/с),
ул. Киевская (п/с),
ул. Чугуевская (п/с),
ул. Москалевская (Октябрьской Революции) (п/с),
б-р Нетеченский (п/с), ул. Батуринская (п/с),
пер. Рыбасовской (п/с),
пер. Ващенковский (п/с),
ул. Русская (п/с) до 20:00 18.02.22 г.
Слободской район:
ул. Молочная (Кирова), 1 (корр. №2, стояк) до 17:00 18.02.22 г.
Холодногорский район:
ул. Залютинская (п/с),
въезд Залютинский (п/с),
пер. Залютинский (п/с) до 20:00 18.02.22 г.