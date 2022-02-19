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19.02.2022  08:37   Дмитрий Колоней

В семи районах Харькова отключат холодную воду 19 февраля. Список адресов

В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ не будет воды.


Фото из открытых источников
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ  ссылаясь на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Шевченковский район:

ул. Коломенская (п/с),
ул. Бакулина (п/с),
ул. Ляпунова (п/с), 
ул. Коломенская, 25, 27,
ул. Шатиловская (Ленина), 23-36/38,
ул. Бакулина, 9/13, 10, 11, 12, 13, 14,
ул. Коломенская, 15,
ул. Шатиловская (Ленина), 1, 3, 5,
ул. 23 августа, 49-а,б,в до 20:00 18.02.22 г.,
пр. Победы, 68-в (п. №1, стояк) до 17:00 19.02.22 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 83-д, имеется до 20:00 18.02.22 г.
 

Немышлянский район:

шоссе Салтовское, 260 (п. №1) в 17:00 18.02.22 г.

Новобаварский район:

ул. Раднянская (Советская) (ч/с) до 20:00 18.02.22 г.

Основянский район:

ул. Миргородская (п/с),
ул. Основянская (п/с),
ул. Грековская (п/с),
ул. Гордиенковская (п/с),
ул. Елизаветинская (п/с),
ул. Абумовская (п/с),
ул. Сорочинск (п/с),
ул. Новодесятисаженная (п/с),
ул. Стародесятисаженная (п/с),
ул. Свободная (п/с),
ул. Гольдберговская (1 Конной Армии) (п/с),
ул. Валерьяновская (п/с),
въезд Цыгаревский (п/с),
ул. Киевская (п/с),
ул. Чугуевская (п/с),
ул. Москалевская (Октябрьской Революции) (п/с),
б-р Нетеченский (п/с), ул. Батуринская (п/с),
пер. Рыбасовской (п/с),
пер. Ващенковский (п/с),
ул. Русская (п/с) до 20:00 18.02.22 г.

Слободской район:

ул. Молочная (Кирова), 1 (корр. №2, стояк) до 17:00 18.02.22 г.

Холодногорский район:

ул. Залютинская (п/с),
въезд Залютинский (п/с),
пер. Залютинский (п/с) до 20:00 18.02.22 г.

Напоним, раее мы писали, где в Харькове отключали холодную воду 18 февраля.

 

Источник:   КП Водоканал
 Тэги:  отключение воды, харьков
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