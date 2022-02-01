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01.02.2022  12:45   Виталий Хиневич

В Харькове женщины напали на полицейских

Правоохранители сообщили двум женщинам о подозрении в нападении на патрульных полицейских.

Полиция
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
 
Сообщается, что 15 января около 02:20 патрульные прибыли на вызов по факту нарушения общественного порядка на улице Танкопия.
 
Полицейские обнаружили компанию людей с явными признаками алкогольного опьянения. При общении с правоохранителями две женщины вели себя агрессивно и провоцировали драку. На замечания патрульных 26 и 51-летние женщины не реагировали. Более того, использовали газовый баллончик в отношении полицейских.
 
 
В результате таких действий сотрудники полиции получили телесные повреждения и ожог глаз.
 
В отношении злоумышленников открыто уголовное производство согласно части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет. 
 
Напомним, ранее неизвестный в балаклаве, угрожая оружием сотруднику АЗС, в селе Куриловка Купянского района завладел выручкой с кассы. По данным следствия, злоумышленник забрал 15 тысяч гривен.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  криминал, нападение, харьков
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