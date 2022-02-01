01.02.2022 12:45 Виталий Хиневич

В Харькове женщины напали на полицейских

Правоохранители сообщили двум женщинам о подозрении в нападении на патрульных полицейских.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Сообщается, что 15 января около 02:20 патрульные прибыли на вызов по факту нарушения общественного порядка на улице Танкопия.

Полицейские обнаружили компанию людей с явными признаками алкогольного опьянения. При общении с правоохранителями две женщины вели себя агрессивно и провоцировали драку. На замечания патрульных 26 и 51-летние женщины не реагировали. Более того, использовали газовый баллончик в отношении полицейских.

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В результате таких действий сотрудники полиции получили телесные повреждения и ожог глаз.

В отношении злоумышленников открыто уголовное производство согласно части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет.

Напомним, ранее неизвестный в балаклаве, угрожая оружием сотруднику АЗС , в селе Куриловка Купянского района завладел выручкой с кассы. По данным следствия, злоумышленник забрал 15 тысяч гривен.