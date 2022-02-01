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01.02.2022  12:51   Евгений Клочко

В Харькове полицейские платили жене начальника СИЗО

Сотрудники ГБР разоблачили схему обогащения руководства СИЗО в Харьковской области на сумму более 2 млн гривен.

В Харькове полицейские платили жене начальника СИЗО
 
По предварительной информации, начальник учреждения договорился со своими подчиненными, что они не будут выходить на работу, но получат зарплату. За это шесть полицейских отдела охраны платили каждый месяц руководителю половину своих доходов. Деньги передавали лично или переводили на банковские счета.
 
Установлено, что незаконная схема действовала несколько лет.
 
В конце января правоохранители зафиксировали очередные платежи. Несколько полицейских перевели на банковский счет супруги начальника изолятора половину зарплаты.
 
В общей сложности сумма безосновательно выплаченной заработной платы составляет более 2 млн гривен.
 
В Харькове полицейские платили жене начальника СИЗО
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.
 
Следователи ГБР задержали руководителя учреждения и одного из его подчиненных сразу после передачи части полученной зарплаты.
 
Продолжаются обыски в изоляторе временного содержания по адресам проживания фигурантов и в помещении ГУ Нацполиции в Харьковской области.
 
Обеим задержанным и еще пяти фигурантам будут вручены сообщения о подозрении за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК Украины - завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, совершенное в крупных размерах.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет. Продолжается досудебное следствие.
 
Тэги:  сизо, колония, харьков
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