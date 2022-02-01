    
Главная Новости Харькова Общество Украина отправила в Антарктиду партию мороженого
01.02.2022  13:06   Рита Парфенова

Украина отправила в Антарктиду партию мороженого

Украинские производители отправят полярникам станции «Академик Вернадский» продукты питания, изготовленные с использованием «зеленой энергии».

Станция Академик Вернадский

Доставка продуктов произойдет в рамках всеукраинской акций «Украинское Солнце в Антарктиду», передает РЕДПОСТ.

«В Антарктиде, как нигде в мире, видно, как быстро меняется климат нашей планеты. Для замедления этих изменений важно максимально сокращать вредные выбросы в атмосферу, в частности, используя возобновляемые источники энергии. Мы благодарны передовым украинским производителям, которые производят продукцию на "зеленой энергии", уменьшая влияние на окружающую среду. Акция «Украинское солнце в Антарктиду» имеет, прежде всего, образовательную миссию: она призвана привлечь внимание общественности к вопросам изменений климата, дав бизнесу пример ответственного производства, а обществу – ответственного потребления», – отметил директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

К акции уже присоединились украинские компании «Рудь», «Ровнохолод», «Староконстантиновсахар», корпорация «Биосфера».

В частности, запас пломбира «Эскимос» от компании «Рудь» уже в пути в Антарктиду. Его полярникам доставит «Ноосфера» - первый собственный ледокол за годы независимости Украины.. До этого полярники иногда лакомились самодельным мороженым, но его изготовление занимает много времени.

Напомним, 28 января 2022 года в свой первый рейс из Одессы в Антарктиду отправился флагман украинского научного флота – научно-исследовательское судно «Ноосфера». Для Украины это стало датой возвращения в исследования Южного океана после 20-летнего перерыва.


 

Источник:   НАНЦ
 Тэги:  академик вернадский, мороженое, антактида, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.10 Общество «Утро с Интером»: эксклюзивное интервью с украинскими полярниками 05.03 Наука В обсерватории под Харьковом будущие полярники учились выживанию в Антарктике 23.05 Наука Харьковчанин-полярник – об исследовании Антарктики, юбилейной экспедиции и пингвинах (ВИДЕО)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 