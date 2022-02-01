01.02.2022 13:06 Рита Парфенова

Украина отправила в Антарктиду партию мороженого

Украинские производители отправят полярникам станции «Академик Вернадский» продукты питания, изготовленные с использованием «зеленой энергии».

Доставка продуктов произойдет в рамках всеукраинской акций «Украинское Солнце в Антарктиду», передает РЕДПОСТ.



«В Антарктиде, как нигде в мире, видно, как быстро меняется климат нашей планеты. Для замедления этих изменений важно максимально сокращать вредные выбросы в атмосферу, в частности, используя возобновляемые источники энергии. Мы благодарны передовым украинским производителям, которые производят продукцию на "зеленой энергии", уменьшая влияние на окружающую среду. Акция «Украинское солнце в Антарктиду» имеет, прежде всего, образовательную миссию: она призвана привлечь внимание общественности к вопросам изменений климата, дав бизнесу пример ответственного производства, а обществу – ответственного потребления», – отметил директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.



К акции уже присоединились украинские компании «Рудь», «Ровнохолод», «Староконстантиновсахар», корпорация «Биосфера».



В частности, запас пломбира «Эскимос» от компании «Рудь» уже в пути в Антарктиду. Его полярникам доставит «Ноосфера» - первый собственный ледокол за годы независимости Украины.. До этого полярники иногда лакомились самодельным мороженым, но его изготовление занимает много времени.

Напомним, 28 января 2022 года в свой первый рейс из Одессы в Антарктиду отправился флагман украинского научного флота – научно-исследовательское судно «Ноосфера». Для Украины это стало датой возвращения в исследования Южного океана после 20-летнего перерыва.





