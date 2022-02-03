    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Смерть в Харьковском СИЗО: стало известно, за что отбывал наказание погибший
03.02.2022  10:54   Евгений Клочко

Смерть в Харьковском СИЗО: стало известно, за что отбывал наказание погибший

17-летний заключенный, который накануне совершил самоубийство в Харьковском СИЗО, отбывал наказание за имущественные преступления.

Смерть несовершеннолетнего в СИЗО: стало известно за что отбывал наказание погибший
Фото: depo.ua
 
Об этом РЕДПОСТ рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко. По его словам несовершеннолетний в июле 2020 года приговором Лозовского районного суда признан виновным в совершении кражи (ч. 3 ст. 185 УКУ). На основании ст. ст. 75, 104 УКУ он был освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.
 
Однако во время испытательного срока парень снова совершил уголовные правонарушения. Он обвинялся по ч. 2 ст. 186, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 190 (грабеж, кража, мошенничество). В СИЗО до настоящего времени находился с 29 апреля 2021 года.
 
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ.
 
На данный момент также открыто уголовное производство по проверке действий должностных лиц  Харьковского СИЗО по ч. 2 ст. 367 УКУ (небрежное отношение к исполнению своих служебных обязанностей).
 
Напомним, 2 февраля во время утреннего обхода заключенные доложили инспектору, что их 17-летний сокамерник повесился на простыне, которая была закреплена на внутренней оконной решетке.
 
В 6:18 был по сигналу «Тревога» в камеру прибыл дежурный фельдшер, который начал реанимировать заключенного. Затем по вызову приехала бригада скорой помощи. Однако в 6:35 медики констатировали смерть пациента.
 
В камере парень содержался с тремя другими несовершеннолетними, двоим из которых по 17 лет, одному 16 лет.
 
В ходе предварительного осмотра трупа судмедэксперт не обнаружил телесных повреждений, свидетельствующих о насильственной смерти. В настоящее время труп направлен в Харьковское областное бюро судмедэкспертизы для установления причины смерти.

 

Тэги:  сизо, самоубийство, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.02 Криминал и происшествия В Харьковском СИЗО повесился несовершеннолетний заключенный 01.02 Криминал и происшествия В Харькове полицейские платили жене начальника СИЗО 01.02 Криминал и происшествия Приходили на службу только за зарплатой: разоблачены махинации в полиции Харькова
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 