03.02.2022 10:54 Евгений Клочко

Смерть в Харьковском СИЗО: стало известно, за что отбывал наказание погибший

17-летний заключенный, который накануне совершил самоубийство в Харьковском СИЗО, отбывал наказание за имущественные преступления.

Фото: depo.ua

Об этом РЕДПОСТ рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко. По его словам несовершеннолетний в июле 2020 года приговором Лозовского районного суда признан виновным в совершении кражи (ч. 3 ст. 185 УКУ). На основании ст. ст. 75, 104 УКУ он был освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.

Однако во время испытательного срока парень снова совершил уголовные правонарушения. Он обвинялся по ч. 2 ст. 186, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 190 (грабеж, кража, мошенничество). В СИЗО до настоящего времени находился с 29 апреля 2021 года.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ.

На данный момент также открыто уголовное производство по проверке действий должностных лиц Харьковского СИЗО по ч. 2 ст. 367 УКУ (небрежное отношение к исполнению своих служебных обязанностей).

Напомним, 2 февраля во время утреннего обхода заключенные доложили инспектору, что их 17-летний сокамерник повесился на простыне , которая была закреплена на внутренней оконной решетке.

В 6:18 был по сигналу «Тревога» в камеру прибыл дежурный фельдшер, который начал реанимировать заключенного. Затем по вызову приехала бригада скорой помощи. Однако в 6:35 медики констатировали смерть пациента.

В камере парень содержался с тремя другими несовершеннолетними, двоим из которых по 17 лет, одному 16 лет. В ходе предварительного осмотра трупа судмедэксперт не обнаружил телесных повреждений, свидетельствующих о насильственной смерти. В настоящее время труп направлен в Харьковское областное бюро судмедэкспертизы для установления причины смерти.