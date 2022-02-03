03.02.2022 11:03 Виталий Хиневич

Сбой в работе "Киевстар": компания предусмотрела компенсацию своим клиентам за причиненные неудобства

Оператор мобильной связи принес извинения за временные неудобства при пользовании услугами компании.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу "Киевстар".

Сообщается, что примерно в 10:30 услуги "Киевстара" стали доступны в полном объеме для всех абонентов.

"Мы приносим свои извинения за возникновение временных сложностей. Мы приложили все усилия, чтобы как можно скорее восстановить сервис", - отметили в компании.

Кроме этого, абонентам стоит ожидать компенсации за неудобства, связанные со сбоем в предоставлении услуг мобильного оператора.

"Мы предусмотрели компенсации для абонентов, которые столкнулись с такими сложностями. Они будут начисляться автоматически", - сообщили в компании.

Напомним, утром 3 февраля в работе мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой . Люди не могут совершать и принимать звонки, а также зайти в личный кабинет приложения "Мой Киевстар".