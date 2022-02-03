03.02.2022 11:03 Виталий Хиневич
Сбой в работе "Киевстар": компания предусмотрела компенсацию своим клиентам за причиненные неудобства
Оператор мобильной связи принес извинения за временные неудобства при пользовании услугами компании.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу "Киевстар".
Сообщается, что примерно в 10:30 услуги "Киевстара" стали доступны в полном объеме для всех абонентов.
"Мы приносим свои извинения за возникновение временных сложностей. Мы приложили все усилия, чтобы как можно скорее восстановить сервис", - отметили в компании.
Кроме этого, абонентам стоит ожидать компенсации за неудобства, связанные со сбоем в предоставлении услуг мобильного оператора.
"Мы предусмотрели компенсации для абонентов, которые столкнулись с такими сложностями. Они будут начисляться автоматически", - сообщили в компании.
Напомним, утром 3 февраля в работе мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой
. Люди не могут совершать и принимать звонки, а также зайти в личный кабинет приложения "Мой Киевстар".
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