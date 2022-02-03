03.02.2022 11:04 Рита Парфенова

Какие знаки китайского гороскопа обретут счастье до конца зимы

Китайский гороскоп назвал четыре знака, представителей которых ждет удача, счастье и успех в феврале 2022 года

По словам астрологов, в феврале ощутят на себе всю силу любви Фортуны четыре представителя китайского гороскопа, сообщает Sterlegrad. .

Тигр (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

В феврале для представителей этого Знака начнется период для реализации самых диких идеи, за счет чего огни смогут финансово вырасти. По словам астрологов, Тигры будут идти с удачей рука об руку во всех жизненных сферах.

Кролик (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Представителям этого знака пришло время понять, что самый простой путь к успеху – это работа. Вдохновение в генерировании идей и активность в их вопрощении позволит улучшить финансовое состояние. По словам астрологов, представителей этого Знака ждет рост по карьерной лестнице.

Читайте также: Какие знаки зодиака смогут исполнить свои мечты в феврале 2022 года

Лошадь (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Этот знак от природы наделен талантами и дальновидением. Им легко достаются деньги и успех, которыми они не любят хвастаться. В феврале они смогут достичь прибыли в бизнесе. Также успех коснется и личной жизни. Так, одинокие представители Знака смогут встретить вторую половинку, с которой захотят прожить всю жизнь.

Собака (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Собаки будут испытывать удачу весь февраль. Астрологи рекомендуют сыграть в азартные игры или лотерею, ведь им обязательно повезет. Они столкнутся с благоприятными переменами во всех сферах жизни. Больше всего возможностей откроется в профессиональной деятельности. Астрологи уверяют, что Собаки смогут разбогатеть в этот месяц, если не упустят своего шанса.