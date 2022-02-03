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03.02.2022  11:11   Евгений Клочко

На Харьковщину привезли 155 тысяч доз вакцины CoronaVac

Какой-то период времени вакцину CoronaVac на Харьковщине вводили только для второй дозы.

Вакцинация в Харькове: партия CoronaVac прибыла в Харьков
 
В Харьковскую область 2 февраля прибыла партия вакцины от коронавируса CoronaVac. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Суспільне".
 
"155 тысяч доз. Согласно потребностям забирают со склада мобильные бригады и центры вакцинации", — сообщили в Харьковской областной государственной администрации.
 
Еще 1 февраля на Харьковщине вакцину CoronaVac вводили только тем, кто нуждался во второй дозе прививки. Сделать первую прививку жителям региона предлагали Comirnaty/Pfizer или вакциной Moderna.
 
 
Как оказалось, причиной снижения уровня вакцинации стало то, что многие жители региона ждали прибытия именно вакцины CoronaVac.
 
Напомним, в Украине действуют новые схемы смешанной вакцинации против коронавирусной инфекции. Интервал между введением препарата для всех схем должен быть 28 дней.
 
Таким образом, предоставленная следующая схема комбинации вакцин:
 
  • 1-я доза CoronaVac + 2-я AstraZeneca, Pfizer или Moderna;
  • 1-я доза AstraZeneca + 2-я Pfizer или Moderna;
  • 1-я доза Pfizer, Moderna + 2-я AstraZeneca.
 
Данная схема будет актуальна при введении бустерной дозы или дополнительной.
 
Источник:   Суспільне Харків
 Тэги:  вакцинация, коронавирус, coronavac, харьков
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