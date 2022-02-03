03.02.2022 10:15 Виталий Хиневич
Масштабный сбой в "Киевстар": абоненты не могут звонить, а со счетов пропали деньги
В работе мобильного оператора "Киевстар" произошел сбой.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на "ЛІГА.net."
Сообщается, что утром 3 февраля в работе мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой. Люди не могут совершать и принимать звонки, а также зайти в личный кабинет приложения "Мой Киевстар".
При попытке совершить звонок абонент слышит уведомление о том, что на его счету недостаточно денег для совершения вызова.
Кроме этого, абоненты не могут проверить баланс своего счета, так как линия *111# просто не работает.
Напомним, утром 14 января были недоступны сайты
Кабмина, МИД, ГСЧС, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики. Также ошибка 503 возникала при попытке зайти на портал "Дія".
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