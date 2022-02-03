03.02.2022 10:07 Евгений Клочко

В 2021 году в Харькове купили более 7 000 новых авто – рейтинг марок

В 2021 году в Харькове и области зарегистрировали 7,2 тыс. новых автомобилей на общую сумму более 238 млн долларов.

Наибольшее количество автомобилей регистрировалось в июле. Тогда из автосалонов выехало почти 800 авто. Больше автомобилей зарегистрировали в среднеценовом сегменте – 4,2 тыс. автомобилей, – говорится в сообщении сайта по продаже авто RST.ua

Toyota стала самым популярным брендом. В регионе в прошлом году приобрели 1 тыс. таких автомобилей. Лидером среди моделей стал корейский кроссовер Kia Sportage, покрывший 6% рынка. Кроме него, часто регистрировали Toyota RAV4 и Renault Duster.

В ценовых сегментах (без учета цены дополнительного оборудования) в прошлом году

бестселлерами стали:

Бюджетный сегмент (до 17000 долларов) – Renault Sandero;

Среднеценовой сегмент (17000-35000 долларов) – Kia Sportage;

Бизнес-сегмент (35000-70000 долларов) – Toyota Land Cruiser Prado;

Премиум-сегмент (от 70000 долларов) – Toyota Land Cruiser.

Всего в Украине в 2021 году в Украине зарегистрировали 102 тыс. новых автомобилей на общую сумму более 3,3 млрд долларов. Самым популярным брендом была Toyota, а бестселлером среди моделей стал корейский кроссовер Kia Sportage.

Напомним, в 2020 году в Харькове и области было реализовано почти 6,4 тыс. новых автомобилей на общую сумму 200 млн долларов. Тогда бестселлером среди моделей был японский кроссовер Toyota RAV4, а самым популярным брендом – Toyota.