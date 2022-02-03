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03.02.2022  10:07   Евгений Клочко

В 2021 году в Харькове купили более 7 000 новых авто – рейтинг марок

В 2021 году в Харькове и области зарегистрировали 7,2 тыс. новых автомобилей на общую сумму более 238 млн долларов.

ТОП-5 моделей покупаемых автомобилей в Харькове
 
Наибольшее количество автомобилей регистрировалось в июле. Тогда из автосалонов выехало почти 800 авто. Больше автомобилей зарегистрировали в среднеценовом сегменте – 4,2 тыс. автомобилей, – говорится в сообщении сайта по продаже авто RST.ua.
 
Toyota стала самым популярным брендом. В регионе в прошлом году приобрели 1 тыс. таких автомобилей. Лидером среди моделей стал корейский кроссовер Kia Sportage, покрывший 6% рынка. Кроме него, часто регистрировали Toyota RAV4 и Renault Duster.
 
В ценовых сегментах (без учета цены дополнительного оборудования) в прошлом году
бестселлерами стали:
 
  • Бюджетный сегмент (до 17000 долларов) – Renault Sandero;
  • Среднеценовой сегмент (17000-35000 долларов) – Kia Sportage;
  • Бизнес-сегмент (35000-70000 долларов) – Toyota Land Cruiser Prado;
  • Премиум-сегмент (от 70000 долларов) – Toyota Land Cruiser.
 
Всего в Украине в 2021 году в Украине зарегистрировали 102 тыс. новых автомобилей на общую сумму более 3,3 млрд долларов. Самым популярным брендом была Toyota,  а бестселлером среди моделей стал корейский кроссовер Kia Sportage.
 
Напомним, в 2020 году в Харькове и области было реализовано почти 6,4 тыс. новых автомобилей на общую сумму 200 млн долларов. Тогда бестселлером среди моделей был японский кроссовер Toyota RAV4, а самым популярным брендом – Toyota.
 
Источник:   rst
 Тэги:  авто, рейтинг, харьков
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