03.02.2022 09:56 Евгений Клочко

В Харькове спасатели вытащили из "снежной ловушки" две фуры

В течение суток 2-3 февраля бригады спасателей оказывали помощь водителям, чьи транспортные средства застряли в снежных ловушках.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, первый вызов пришелся на улицу Калинина, 4. Водитель грузового автомобиля Renault застрял и не мог выехать со скользкого участка дороги. Спасатели помогли отбуксировать грузовик на более безопасный участок дороги.

Следующий вызов был на ул. Клочковская, 337а. Помощь нужна была водителю автомобиля «Volvo», который также не смог сдвинуться с места из-за скользкой дороги. Спасатели своим автомобилем повышенной проходимости смогли вытащить автомобиль на расчищенную дорогу.

Напомним, 19 января в течение суток спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС три раза пришли на помощь водителям , забуксовавшим из-за погодных условий.