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03.02.2022  09:56   Евгений Клочко

В Харькове спасатели вытащили из "снежной ловушки" две фуры

В течение суток 2-3 февраля бригады спасателей оказывали помощь водителям, чьи транспортные средства застряли в снежных ловушках.

В Харькове спасатели вытащили из "снежной ловушки" две фуры
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГСЧС Украины в Харьковской области.
 
Так, первый вызов пришелся на улицу Калинина, 4. Водитель грузового автомобиля Renault застрял и не мог выехать со скользкого участка дороги. Спасатели помогли отбуксировать грузовик на более безопасный участок дороги.
 
В Харькове спасатели вытащили из "снежной ловушки" две фуры
 
Следующий вызов был на ул. Клочковская, 337а. Помощь нужна была водителю автомобиля «Volvo», который также не смог сдвинуться с места из-за скользкой дороги. Спасатели своим автомобилем повышенной проходимости смогли вытащить автомобиль на расчищенную дорогу.
 
Напомним, 19 января в течение суток спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС три раза пришли на помощь водителям, забуксовавшим из-за погодных условий.
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  спасатели, заносы, сугроб, харьков
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