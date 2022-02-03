03.02.2022 09:46 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 3 февраля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 1488 случаев заражения коронавирусом в Харькове.



Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 1827 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 271 806 человек. Выздоровело 238 483 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 26 710 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 1567 человек (в том числе 1488 жителей города Харькова). 176 человек заболели в Чугуевском районе, 33 – в Купянском, 26 – в Изюмском, 12 – в Лозовском, 7 – в Красноградском, 6 – в Богодуховском.





Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 2 февраля.