Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 2 февраля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 1587 случаев заражения коронавирусом в Харькове.
Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 2121 случай заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 269 979 человек. Выздоровело 237 989 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 25 387 человек.
За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 1753 человек (в том числе 1587 жителей города Харькова). 114 человек заболели в Чугуевском районе, 98 – в Лозовском, 82 – в Красноградском, 37 – в Купянском, 20 – в Богодуховском, 17 – в Изюмском.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 1 февраля.
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