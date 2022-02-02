02.02.2022 10:11 Евгений Клочко

У какого знака зодиака в феврале 2022 года начнется черная полоса в жизни

Февраль 2022 года обещает быть достаточно спокойным. Четыре двойки в дате несут гармонию и равновесие, и это подтверждают звезды. Однако планетарная аура будет неблагоприятной для одного из представителей зодиакального круга. Узнайте, у какого знака зодиака начнется черная полоса в феврале 2022 года, а кому звезды обещают удачу во всех делах.

У какого знака зодиака начнется черная полоса в феврале 2022 года

Последний месяц зимы будет очень насыщенным. Согласно астропрогнозу, опубликованном в издании Рroiezionidiborsa , в феврале 2022 года «черная» полоса начнется в жизни Львов. В любовной, финансовой и профессиональной сферах они столкнутся со сложными ситуациями, которые могут привести к определенным изменениям.

В феврале 2022 года Львы будут учиться в основном на своих ошибках. Из-за того, что некоторые проекты на работе не были выполнены в срок, начнутся конфликты и разногласия с коллегами. Кроме того, возможны большие финансовые риски. Астрологи предупреждают, что необходимо остерегаться людей, которые предлагают легкий заработок. С большой вероятностью вы можете стать жертвой обмана.

Неприятности ждут и в любовной сфере. Под влиянием планетарного расположения возможны разногласия и скандалы со второй половинкой. Если вы не примите вовремя меры и не научитесь справляться со своими эмоциями, такие конфликты влекут за собой разрыв отношений.

Для каких знаков зодиака февраль будет самым удачным

По словам астрологов hindustannewshub , в феврале 2022 года удача улыбнется четырем знакам зодиака. У них появиться шанс улучшить свое финансовое состояние.

Овен

Овны смогут улучшить свое финансовое положение благодаря упорному труду. Меркурий даст им много сил для действий, поэтому они смогут бороться за повышение по службе или новую работу.

Телец

Для Тельца февраль 2022 года будет очень удачным месяцем. Есть большая вероятность, что они получат повышение по карьерной лестнице или им поднимут заработную плату. Также они смогут осуществить свою давнюю мечту и отправиться в путешествие.

Рак

Февраль — один из лучших месяцев в этом году для Рака, поэтому он должен максимально использовать его. Ему не придется делать лишнее, просто использовать свой потенциал, интеллект, он не должен замыкаться в себе.

Планетарное расположение укрепит оптимизм Раков, а трин Луны с Юпитером 12 февраля предвещает успешные начинания. Кроме того, представители этого знака смогут рассчитаться с долгами, что значительно улучшит их финансовое положение.

Стрелец

Февраль станет месяцем положительных перемен для Стрельца, и ему придется столкнуться с чем-то новым и неизведанным. Этот месяц идеально подходит для борьбы за повышение по службе или большой бонус. Это также хорошее время, чтобы искать новые возможности развития и предпринимать какие-то действия. Стрельцы должны быть спокойны за свои финансы в феврале 2022 года, ведь в этом месяце им ничего не угрожает.