02.02.2022 10:25 Виталий Хиневич

"Укрпошта" предоставляет своим клиентам новую услугу

В отделениях "Укрпошти" граждане могут получить новую услугу.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Сегодня".

Сообщается, что украинцы, которые пользуются услугами компании, с 1 февраля имеют возможность оплачивать услуги "Укрпошти" онлайн. Произвести оплату доставки посылки можно на официальном сайте почтовой компании при помощи личного кабинета.

Процедура оплаты проходит в два этапа. На карточке клиента блокируется необходимая сумма денег для оплаты услуги. Деньги с карты снимаются уже в отделении почты, когда человек передает посылку на отправку.

Кроме этого будут предоставляться скидки, в размере 5% на отправку по Украине и от 3 до 15% на международные посылки за оформление отправки онлайн в личном кабинете или с помощью АРI.

Услуга также предоставляется при оформлении онлайн на внутренние и международные отправления:

"Укрпочта Стандарт";

"Укрпочта Экспресс";

Мелкий пакет рекомендованный";

"Посылка";

"EMS".

Напомним, Новая почта в Харькове установила примерочную в отделении.