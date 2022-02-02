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02.02.2022  10:25   Виталий Хиневич

"Укрпошта" предоставляет своим клиентам новую услугу

В отделениях "Укрпошти" граждане могут получить новую услугу.

Укрпошта
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Сегодня".
 
Сообщается, что украинцы, которые пользуются услугами компании, с 1 февраля имеют возможность оплачивать услуги "Укрпошти" онлайн. Произвести оплату доставки посылки можно на официальном сайте почтовой компании при помощи личного кабинета. 
 
Процедура оплаты проходит в два этапа. На карточке клиента блокируется необходимая сумма денег для оплаты услуги. Деньги с карты снимаются уже в отделении почты, когда человек передает посылку на отправку.
 
 
Кроме этого будут предоставляться скидки, в размере 5% на отправку по Украине и от 3 до 15% на международные посылки за оформление отправки онлайн в личном кабинете или с помощью АРI.
 
Услуга также предоставляется при оформлении онлайн на внутренние и международные отправления:
  • "Укрпочта Стандарт";
  • "Укрпочта Экспресс";
  • Мелкий пакет рекомендованный";
  • "Посылка";
  • "EMS".
 
Напомним, Новая почта в Харькове установила примерочную в отделении.
 
Источник:   Сегодня
 Тэги:  "укрпошта", услуги, харьков
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