02.02.2022 10:25 Виталий Хиневич
"Укрпошта" предоставляет своим клиентам новую услугу
В отделениях "Укрпошти" граждане могут получить новую услугу.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на "Сегодня".
Сообщается, что украинцы, которые пользуются услугами компании, с 1 февраля имеют возможность оплачивать услуги "Укрпошти" онлайн. Произвести оплату доставки посылки можно на официальном сайте почтовой компании при помощи личного кабинета.
Процедура оплаты проходит в два этапа. На карточке клиента блокируется необходимая сумма денег для оплаты услуги. Деньги с карты снимаются уже в отделении почты, когда человек передает посылку на отправку.
Кроме этого будут предоставляться скидки, в размере 5% на отправку по Украине и от 3 до 15% на международные посылки за оформление отправки онлайн в личном кабинете или с помощью АРI.
Услуга также предоставляется при оформлении онлайн на внутренние и международные отправления:
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"Укрпочта Стандарт";
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"Укрпочта Экспресс";
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Мелкий пакет рекомендованный";
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"Посылка";
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"EMS".
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